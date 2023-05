NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2023

Amici 22

Chi vincerà Amici 22 secondo gli scommettitori

Finalmente ci siamo. Domenica sera su Canale 5 va in onda la finale di Amici 22 e sapremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria ci sono 4 allievi: Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Solo uno di loro tuttavia alzerà l’ambita coppa e porterà a casa il montepremi in palio. In questi giorni nel mentre i due cantanti e i due ballerini si stanno preparando al meglio per dare il loro massimo, e di certo nel corso della serata non mancheranno tante emozioni. Il web intanto si chiede già chi sarà a vincere il programma, e come sappiamo a decidere le sorti dei ragazzi sarà proprio il pubblico, mediante l’utilizzo del televoto. Né la giura né tanto meno i professori stavolta avranno voce in capitolo, e solo i telespettatori stabiliranno chi sarà a trionfare.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore a dire la loro sono stati anche i bookmakers. Gli scommettitori infatti hanno detto la loro in merito al vincitore di Amici 22, e su Eurobet è stata così stilata una classifica generale con le rispettive quotazioni dei 4 allievi ancora in gara. Andiamo a scoprirla:

04 Wax, quotato a 21.00

03 Mattia, quotato a 4.00

02 Isobel, quotata a 3.50

01 Angelina, quotata a 1.70

Secondo gli scommettitori dunque potrebbe essere Angelina a vincere Amici 22. Ma non solo. Stando ai bookmakers a vincere la categoria ballo potrebbe essere Isobel. Naturalmente ricordiamo ancora una volta che a decretare il primo classificato di questa edizione sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa, che nel corso della finale in onda domenica sera potrà votare il proprio allievo preferito. Cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 alle 21.25.