Nicolò Figini | 12 Maggio 2023

Nuove critiche per Aurora Ramazzotti

In questi giorni Aurora Ramazzotti si è ritrovata al centro di diverse critiche dopo aver pubblicato una foto mentre si rilassa a un bar mentre beve una spremuta. In descrizione si leggeva: “Ora d’aria per mami“. Di lì a poco sono arrivate tantissimi commenti che l’hanno accusata di non prendersi cura del suo bambino appena nato, Cesare.

C’è chi ha commentato: “Solo io nella mia ora d’aria vado a comprare cose per lui?”. Oppure ancora: “Io nella ma ora d’aria pulivo casa”. Altre utenti provano un po’ di invidia scrivendo: “Beata te…io dopo 12 dal primo e a due anni dalla terza devo capire cos’è l’ora d’aria”.

Tuttavia la stessa Aurora Ramazzotti aveva spiegato che Cesare era proprio lì accanto a lei, solo che non era stato inquadrato. In seguito, poi, aveva anche affermato che è diritto di ogni madre quello di prendersi cura della propria persona, in quanto ne va anche della salute mentale di ognuno.

Proprio per tale ragione l’influencer si è presa un altro momento per sé andando dall’estetista. Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in cui la vediamo mentre si sta facendo bella e nel frattempo allatta al seno il figlio. Non c’è nemmeno bisogno di dire che è caduta in una nuova polemica. Qualcuno ha scritto:

“Io quando nacque mio figlio, a pochissimi mesi non riuscivo nemmeno a vestirmi o farmi una doccia in casa in pigiama… Nel senso che mi sembrava tutto così diverso. Tante priorità cambiate e l’ultimo dei miei pensieri era fare addirittura una pedicure. È che questa gente ha tre miliardi di aiuti, e questa è una semplice foto… Subito dopo sicuramente il piccolo andrà via con le mille tate e lei ha tutto il tempo per sé”.

Alcuni si sono trovati d’accordo con questa tesi, mentre qualcun altro l’ha accusata di volersi solo mettere in mostra. Diversi fan, tuttavia, hanno preso le sue difese e l’hanno applaudita proprio perché non si trascura pur essendo neo mamma. Continuate a seguirci per molte altre news.