Amici 23 – la Pettinelli boccia l’esibizione di Sarah, Malgioglio sui social difende l’allieva

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Marzo 2024

Amici 23

Nel pomeridiano di Amici 23 Anna Pettinelli boccia la performance di Sarah dopo un compito. Ma Malgioglio non è d’accordo e la contraddice

Per la puntata di oggi di Amici 23, Anna Pettinelli ha assegnato un compito a Sarah, ma la sua esibizione non sembra averla convinta. Su Instagram Cristiano Malgioglio, prossimo a ricoprire il ruolo di giudice del Serale, non si è detto d’accordo con il parere della docente di canto.

Amici 23, la Pettinelli boccia l’esibizione di Sarah

Mentre parte dei concorrenti sono in corsa per il Serale di Amici 23, non mancano i compiti da svolgere. Oggi durante il pomeridiano Anna Pettinelli ha assegnato una performance a Sarah, allieva di Lorella Cuccarini.

La Pettinelli ha preso questa decisione perché poco convinta del rendimento dell’allieva di Amici 23 e perché dopo l’ultima esibizione l’avrebbe vista un po’ spaesata. Da qui l’idea di metterla ancora una volta alla prova. Inutile dire che poco dopo l’insegnante abbia trovato insufficiente Sarah, le ha dato solo 5, trovando in disaccordo non solo Lorella Cuccarini ma anche Rudy Zerbi.

L’episodio ha scaturito una discussione in studio in cui Sarah ha tentato di difendere la sua posizione contro la prof Anna Pettinelli, grazie anche al supporto dei colleghi di quest’ultima. D’accordo con Lorella e Rudy però pare esserci anche Cristiano Malgioglio, che sui social ha contraddetto le parole della Pettinelli.

Poco prima del Serale di Amici 23, Cristiano Malgioglio sui social network ci ha tenuto a dire la sua. Il paroliere, che ricoprirà anche quest’anno il ruolo di giudice, ha preso le difese di Sarah dal commento di Anna Pettinelli: “Sarah è particolare, molto interessante. Ci si vede presto. Abbracci a voi tutti”, ha scritto su Instagram sotto al post dedicato alla cantante.

Il commento di Cristiano Malgioglio su Sarah di Amici 23

Il pensiero di Cristiano Malgioglio potrebbe aprire un nuovo scenario in vista appunto del Serale di Amici 23 e non è escluso che possa quindi aprire a dei confronti con Anna Pettinelli. Già lo scorso anno è accaduto che il giudice infatti abbia espresso pareri discordanti rispetto ai professori. Vedremo cosa succederà stavolta!