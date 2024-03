Michelle Hunziker si schiera con Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Marzo 2024

Verissimo torna su Canale 5 con il suo consueto appuntamento domenicale. Oggi Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio Michelle Hunziker, pronta a tornare in TV con la trasmissione Michelle Impossibile & Friends. La conduttrice ha ricevuto un bel pensiero dall’amica Ilary Blasi e ha commentato il periodo difficile affrontato da quest’ultima.

Michelle Hunziker è tornata oggi a Verissimo per raccontarsi nella lunga intervista insieme a Silvia Toffanin. Durante la chiacchierata ovviamente non è mancato un riferimento anche a sua figlia Aurora Ramazzotti e al nipotino Cesare Augusto, ma c’è stato modo anche di parlare del lavoro (a partire dal ritorno di Michelle Impossible & Friends) così come le amicizie.

Una in particolare quella con Ilary Blasi che ha voluto ricambiare il bel gesto della sua cara amica Michelle Hunziker, realizzando un video con un ritratto della collega. Ilary ha riservato per lei parole d’affetto che dimostrano non solo la stima ma anche il grande bene che le unisce da ormai tantissimi anni.

Tornati in studio poco dopo il filmato, Michelle Hunziker dopo aver scherzato un po’, ha rivolto un pensiero a Ilary Blasi.

Nel dettaglio del discorso, la presentatrice ha accennato anche al periodo complicato affrontato dalla sua amica. I più hanno colto il riferimento alla rottura che Ilary ha dovuto affrontare con Francesco Totti. Queste le parole di Michelle Hunziker:

“È di una simpatia! Ilary per me è una donna meravigliosa. Perché ha un’autenticità, un’onestà intellettuale ed emotiva che ha sempre portato avanti negli anni. è una bellissima e bravissima mamma. Mi sembra che abbia veramente dimostrato anche nel momento più difficile della grande classe, aver saputo stare nel silenzio quando ha dovuto. Quando c’è stato il momento di dire qualcosa, sempre nella maniera elegante, l’ha fatto. Lei è proprio brava. Le vogliamo bene”, ha concluso Michelle Hunziker.

Dichiarazioni che di sicuro hanno fatto molto piacere a Ilary Blasi. E chissà che proprio Michelle Hunziker non possa averla coinvolta nella nuova edizione di Michelle Impossible come già accaduto!