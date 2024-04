Amici 23, Ayle e Lucia escono allo scoperto e pubblicano una foto mentre si baciano

Gossip

Debora Parigi | 22 Aprile 2024

Amici 23

Dopo vari rumor su una loro amicizia speciale e relazione, adesso Ayle e Lucia, ex allievi di Amici 23, escono allo scoperto. Il cantante ha infatti pubblicato una serie di scatti insieme alla ballerina in vacanza e in uno di questi li vediamo anche baciarsi. Ecco tutti i dettagli.

Ayle e Lucia di Amici 23 ufficializzano la loro relazione

Abbiamo parlato a lungo di Ayle e Lucia, ex allievi di Amici 23 che da tempo sono stati al centro di alcuni rumor riguardo una loro relazione. Tutto è partito da alcuni utenti che vedano una certa affinità tra il cantante e la ballerina, anche se nei daytime non si erano mai visti baci. Però il loro rapporto sembrava almeno un’amicizia molto profonda.

Uscito lui alla prima puntata del Serale, a Verissimo aveva parlato di avere un’amicizia speciale e profonda con una persona che aveva conosciuto nel programma. Non aveva fatto nomi, ma si era capito che parlasse della ballerina. Una volta uscita anche lei, sempre a Verissimo parlò anche lei di questo rapporto molto particolare nominando appunto l’ex allievo di Anna Pettinelli.

Qualche giorno dopo lui aveva pubblicato una foto con lei molto affettuosa che aveva fatto sempre più pensare a una relazione. Poi sul web giravano voci dei due visti per Roma che si baciavano anche, ma non c’erano foto. Adesso però Ayle e Lucia sono usciti allo scoperto e possiamo dire che hanno confermato la loro relazione.

Ayle ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un collage di foto di quella che pare essere una vacanza. E con lui c’è anche Lucia. Come notiamo, nella prima foto c’è un bacio sulle labbra. Quindi a quanto pare i due ex allievi di Amici 23 sono una coppia a tutti gli effetti.

Siamo molto felici che si siano trovati e abbiano instaurato un rapporto così profondo. In più occasioni avevano detto a parole dentro la scuola che si comprendevano reciprocamente e questo sicuramente è un elemento fondamentale alla base di un rapporto anche d’amore.