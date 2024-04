Gossip

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2024

Chiara Ferragni

In queste ore Chiara Ferragni ha deciso di concedersi un viaggio a Roma da single, che è stato testimoniato sui social. Fedez nel mentre è a Milano con i figli Leone e Vittoria.

La vita da single di Chiara Ferragni

Sappiamo bene ormai che è calato il sipario, almeno per il momento, sui Ferragnez. Dopo un periodo di crisi e dopo essere finiti al centro del gossip, Chiara Ferragni e Fedez hanno confermato la separazione e attualmente sono più distanti che mai. Mentre l’influencer è sparita dai social per due settimane, e solo di recente è tornata su Instagram, il rapper si è non solo trasferito nella sua nuova casa, ma si è anche concesso una vacanza in California, in occasione del Coachella. Proprio in queste ore intanto i due sono tornati sotto i riflettori.

Proprio Federico ha mostrato ai figli Leone e Vittoria la sua nuova sistemazione e sta trascorrendo qualche giorno in loro compagnia. Chiara contemporaneamente si sta godendo delle vacanze romane da single, insieme ad alcuni amici. Ovviamente il soggiorno nella Capitale è testimoniato sui social e in queste ore l’influencer ci ha mostrato alcuni dei luoghi più affascinanti e suggestivi della città, da Piazza Navona, alla Fontana di Trevi, passando per Villa Farnesina e Piazza Santa Chiara. Insomma sembrerebbe dunque che l’imprenditrice digitale stia cercando di voltare pagina, nonostante il dolore per la separazione sia ancora molto forte.

Nonostante pare che Chiara Ferragni stia iniziando a godersi questa nuova vita da single, un dettaglio non è sfuggito agli utenti del web. Sono in pochissimi infatti a ricordare che esattamente un anno fa, proprio in questo periodo, l’influencer ha fatto lo stesso viaggio a Roma in compagnia di Fedez e dei suoi figli. Allora la coppia era ancora molto unita e nessuno poteva immaginare che di lì a pochi mesi sarebbe scoppiata la bomba.

I fan intanto non smettono di sperare in un ritorno di fiamma e sembrerebbe, stando alle voci di corridoio, che le famiglie dei Ferragnez stiano facendo di tutto per farli riavvicinare. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.