Cosa vedremo nella dodicesima puntata di Amici 24 secondo le anticipazioni? Scopriamo tutto quello che accadrà domenica 15 dicembre tra sfide, gare e nuovi ingressi tra gli allievi.

Le anticipazioni della dodicesima puntata di Amici 24

Si è svolta giovedì 12 dicembre una nuova registrazione di Amici 24, quella della dodicesima puntata di cui abbiamo le anticipazioni grazie a Superguida TV. Anche in questa puntata ci sono gare, sfide e colpi di scena per gli allievi della scuola.

Partiamo nel dire chi è l’ospite musicale, a tal proposito abbiamo Sting e Giordana Angi che cantano il loro singolo insieme. Per quanto riguarda invece le gare abbiamo Raimondo Todaro per il ballo e i Ricchi e Poveri per il canto. Questi cantano anche il loro ultimo brano: “Natale degli angeli”.

Ma andiamo a vedere adesso tutto quello che accade nel dettaglio.

Provvedimento disciplinare

Nella puntata del 15 dicembre di Amici 24 è arrivato il tema tanto noto nel talent e cioè quello delle pulizie. In pratica è venuto fuori che gli allievi in casetta non fanno le pulizie come dovrebbero.

Proprio durante la registrazione della puntata, mentre tutti erano in studio, Alessandra Celentano è entrata in casetta. E qui ha constatato i grossi problemi di pulizia e igiene all’interno della casa. La stanza messa peggio è la blu che era in condizioni davvero pietose, è quella di Dandy e Nicolò.

Quindi è stato chiesto un provvedimento disciplinare. In particolare la maestra, Zerbi e la Pettinelli hanno deciso di mettere tutti i loro allievi in sfida. Però è venuto fuori che Alessia, Senza Cri e Dandy sono quelli che fanno di più in casa. Sono stati esclusi dal provvedimento i nuovi arrivati Jacopo e Mollenbeck.

Anticipazioni Amici 24: le sfide e un nuovo ingresso

Dopo la scorsa puntata, sono finiti in sfida Trigno e Dandy, mentre Teodora è ancora in sospeso per problemi fisici. L’allieva di Deborah Lettieri continua ad avere la sfida rimandata per infortunio. Per quanto riguarda Dandy e Trigno, entrambi hanno vinto le loro sfide.

Abbiamo poi la situazione in sospeso di Ilan che è stato messo in dubbio dal suo insegnante Rudy Zerbi. Il prof, dopo una settimana di tempo, ha deciso di tenere Jacopo Sol. Ma Ilan è comunque rimasto nella scuola perché Anna Pettinelli ha deciso di prenderlo nella sua squadra.

Non finisce qui perché sempre la Pettinelli ha chiesto alla produzione di Amici 24 di aggiungere un banco in più. La proposta è stata accettata e la prof ha fatto entrare un ragazzo che si chiama Dedè. Lui ha cantato il suo inedito dal titolo “Periferia“.

La gara di canto

Com’è andata la gara di canto giudicata dai Ricchi e Poveri? Vediamo la loro classifica con gli allievi che vi hanno partecipato:

Antonia Senza Cri Jacopo Sol Vybes Nicolò e Luk3 Mollenbeck Ilan Chiamamifaro

Ecco che quindi Chiamamifaro è finita in sfida e la prossima settimana sapremo come le andrà.

La gara di ballo

Come detto, la gara di ballo è stata giudicata dall’ex prof Raimondo Todaro. Ecco la sua classifica:

Chiara Daniele Alessia e Francesca Alessio

Nella categoria ballo, invece, è stato Alessio a finire in sfida. Todaro ha però criticato anche Alessia dicendo che non è ad alti livelli nel ballo di coppia.

Quando va in onda la dodicesima puntata

Dopo avervi raccontato tutte le anticipazioni della dodicesima puntata di Amici 24, vediamo adesso quando va in onda. La messa in onda è fissata per domenica 15 dicembre alle ore 13.57 su Canale 5. Vi anticipiamo che ci sarà un’altra puntata del pomeridiano prima delle feste di Natale.

Questa puntata, tutte le altre del pomeridiano e anche tutti i daytime possono essere visti in streaming sul sito di Witty TV.