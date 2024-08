A poco più di un mese dall’inizio di Amici 24 stanno iniziando a uscire le prime indiscrezioni su chi farà parte del cast. Dopo i rumor su presunti cambi tra le cattedre di canto e ballo, adesso ci sarebbe il primo nome di uno dei papabili allievi. Si tratta di un figlio d’arte che avrebbe sostenuto il provino e sarebbe piaciuto molto ai professionisti. Vediamo tutte le informazioni.

Un altro figlio d’arte tra i banchi di Amici 24

Mentre il pubblico televisivo si gode le vacanze in attesa del ritorno in TV dei programmi più amati, gli addetti ai lavori di questi programmi si stanno impegnando per la nuova stagione. E così iniziano a uscire delle notizie riguardo Amici 24. La nuova edizione dell’amatissimo talent show di Maria De Filippi partirà con la messa in onda pare domenica 15 settembre (quindi la registrazione avverrà qualche giorno prima). Poi ci saranno come sempre i daytime nel pomeriggio dal lunedì al venerdì.

I casting per trovare nuovi allievi sono in corso, tanto che sta girando da settimane in TV il promo per invitare cantanti e ballerini a provare ad entrare nella scuola. E proprio da questi casting arrivano le prime indiscrezioni. Come riporta il sito MondoTV24, a quanto pare ai provini ha partecipato anche un noto figlio d’arte. Non sarebbe una novità visto che negli ultimi anni abbiamo avuto altri figli d’arte: LDA, Angelina Mango e Holden. Ma oggi di chi parliamo?

Il suo nome è Samuele Riefoli, in arte D’Art, e altri non è che il figlio di Raf e Gabriella Labate. Classe 2000, è già attivo nel panorama musicale. E tra i singoli da lui pubblicati c’è “Samurai” , brano del 2019 in duetto con il padre, che vanta oggi oltre 120 mila stream. Secondo le voci che girano, il cantante avrebbe colpito molto i professionisti che si occupano dei casting di Amici 24 e quindi avrebbe ottime possibilità di entrare nella scuola. La notizia ovviamente non è ufficiale, poiché sapremo i nomi degli aspiranti allievi solo con la registrazione della prima puntata.

In attesa di avere notizie concrete, da settimane girano altri rumor, ma questa volta sui professori. A quanto pare, infatti, ci saranno delle sostituzioni. Nel canto è spuntato il nome di Giusy Ferreri che andrebbe a prendere il posto di Anna Pettinelli. Mentre nel ballo gira il nome di Adriano Bettinelli per sedersi in cattedra al posto di Raimondo Todaro o di Emanuel Lo.