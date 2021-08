1 Secondo figlio per una coppia nata nel talent

Ad Amici, esattamente come capita in altre trasmissioni televisive, capita che tra due concorrenti possa nascere una bella amicizia e, perché no, un amore importante. È il caso di due ex protagonisti del talent show condotto da Maria De Filippi che, in queste ore, hanno dato alla luce il secondo figlio.

Parliamo di Giacomo Paci e Ylenia Morganti. Li ricordate? I fan più affezionati sicuramente li avranno a mente, ma facciamo un breve recap per coloro che sono meno ferrati sull’argomento. Ylenia ha partecipato alla dodicesima edizione di Amici arrivando al serale (squadra blu), vinta poi dal rapper Moreno Donadoni. Giacomo, invece, ha preso parte all’edizione successiva, dove a trionfare è stata Deborah Iurato. A differenza della sua dolce metà, Paci non è riuscito ad arrivare alla seconda fase del programma.

I due si sono conosciuti nel corso dei vari casting del talent e da quel momento non si sono più lasciati. Tra loro è nato un amore che, con il trascorrere degli anni li ha portati poi a diventare marito e moglie. Il 27 agosto del 2017 la coppia si è sposata e due anni dopo, nel 2019, hanno avuto una prima figlia. Ora la famiglia si è allargata, perché nelle scorse ore Giacomo e Ylenia hanno dato il benvenuto al secondogenito Pietro Enea.

A dare il lieto annuncio, come vedremo nelle prossime righe, sono stati i neo genitori, che hanno festeggiato sui social questa meravigliosa notizia. E non è mancato l’augurio, tra i tanti, di un’ex compagna di Amici di Giacomo Paci. Ma vediamo meglio nel dettaglio…