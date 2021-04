Una fan di Amici fa una videochiamata con Deddy e gli fa un regalo speciale (VIDEO)

1 Il regalo a Deddy di Amici

Nel daytime di oggi di Amici 20 su Canale 5 il cantante Deddy ha ricevuto una graditissima sorpresa. La puntata è iniziata con una signora, il suo nome è Grazia, collegata in videochiamata con Maria De Filippi. Ha fatto i complimenti alla conduttrice e ha detto di essere felice di avere questa opportunità.

Molti sul web si sono chiesti chi fosse questa signora Grazia e poi Maria De Filippi ha detto che avrebbe fatto arrivare Deddy per la sorpresa. A questo punto il cantante è arrivato nella stanza ed è rimasto un po’ sorpreso, non capendo chi fosse la singora collegata. Rispondendo alle domande di Maria, quindi, Deddy ha raccontato la sua storia. Nel dettaglio, il cantante di Amici ha rivelato delle grandi difficoltà economiche che ha passato con la sua famiglia soprattutto nel periodo del lockdown, poiché sua mamma è parrucchiera. E ha aggiunto che avrebbe sempre voluto comprarsi un pianoforte, ma si è potuto permettere solo una pianola.

A questo punto la signora Grazia ha preso la parola e ha detto a Deddy di aver seguito la sua esibizione per la vincita del Premio Tim decisa da Pippo Baudo. Lei e suo marito erano rimasti molto colpiti dalle parole di Deddy quando aveva detto che, se avesse vinto, avrebbe usato una parte dei soldi per la famiglia e una parte per comprarsi un pianoforte, poiché l’aveva sempre desiderato. E siccome Deddy non ha vinto quel premio, la signora e il marito hanno voluto regalargli quello che hanno in casa. Così hanno chiamato la redazione di Amici per poter fare questo gesto.

Un regalo davvero speciale per Deddy da parte della signora Grazia e suo marito 🤩 #Amici20 pic.twitter.com/HlbgFCISEa — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 1, 2021

Deddy è ovviamente rimasto senza parole. Ha ringraziato di gran cuore la signora Grazia e poi, parlando con Maria De Filippi è scoppiato a piangere commosso per questo splendido gesto.

Potete vedere il video completo della sorpresa a Deddy sul sito di Witty TV.

