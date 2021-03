Chi è Deddy di Amici 20? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Deddy, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Deddy

Nome e Cognome: Dennis Rizzi (in arte Deddy)

Data di nascita: 30 maggio 2001

Luogo di Nascita: Torino

Età: 19 anni

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Deddy non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @sonodeddy

Deddy età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Deddy. Il vero nome del giovane cantante è Dennis Rizzi e nasce a Settimo Torinese, in provincia di Torino il 30 maggio 2001.

La sua età è dunque di 19 anni. La sua altezza è pari a 180 cm. Sconosciute invece le informazioni circa il suo peso.

Ma vediamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata di Deddy.

Vita privata

Sulla vita privata di Deddy sappiamo che il cantante fin da piccolo si avvicina alla musica, che è sempre stato un modo per poter sfogare tutte le sue emozioni.

I genitori di Dennis divorziano quando lui è solo un bambino. La separazione avviene infatti quando lui frequenta le elementari, e per Rizzi non è stato semplice accettare e gestire questo importante cambiamento. Il cantautore ha anche un fratello maggiore, che considera il suo migliore amico.

Dopo aver iniziato a dedicarsi alla musica, Deddy comincia anche a studiare pianoforte e contemporaneamente inizia a scrivere le sue prime canzoni. Ad ottobre 2020 così riesce a pubblicare su Spotify il suo primo album, Forti e Fragili che ha già raggiunto oltre 50 mila ascolti. Nello stesso periodo decide di provare a compiere un ulteriore passo. Per questo a novembre dello stesso anno si presenta ai casting di Amici 20, dove chiede di ottenere un banco di canto.

Prima di scoprire di più sulla sua partecipazione al talent, vediamo dove poter seguire il cantante sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Deddy di Amici 20: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Deddy sui social, e in particolar modo su Instagram.

Naturalmente il giovane cantautore protagonista di Amici 20 ha un profilo attivo, che vanta già oltre 55 mila followers.

Sul noto social Deddy aggiorna i fan sulla sua quotidianità e sul suo percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Vediamo dunque ora tutto quello c’è da sapere sull’arrivo del cantautore ad Amici 20.

Deddy ad Amici 20

Dopo la pubblicazione del suo primo album, Deddy decide di dare una svolta alla sua vita. Per questo a novembre 2020 il cantautore arriva ad Amici 20, presentandosi ai casting del talent. Nonostante il programma fosse già iniziato, Rizzi, su volere di Rudy Zerbi, nella puntata del 28 novembre sfida Giulio Musca, presentando la sua canzone Nella Notte.

Il pezzo e Dennis convincono a pieno non solo il pubblico, ma anche i giudici della sfida, che viene vinta proprio da lui! Il cantante ottiene così un posto nella scuola più ambita d’Italia, e poco dopo su Instagram in merito al suo ingresso ad Amici 20 scrive:

“Oggi inizia una nuova avventura insieme. Sono infinitamente grato ad Amici per questa grande opportunità! Grazie di cuore alla mia famiglia, al mio team, e a tutte le persone che hanno sempre creduto in me…vi voglio bene”.

Ma scopriamo chi sono gli altri concorrenti di Amici 20 oltre a Deddy.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Deddy a partecipare ad Amici 20 ci sono anche altri concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Deddy ad Amici 20.

Il percorso di Deddy ad Amici 20

Il percorso di Deddy nella scuola di Amici 20 inizia ufficialmente sabato 28 novembre 2020. Nonostante il pubblico stia apprezzando il cantante, alcuni accusano Rizzi di assomigliare ad alcuni artisti già ben noti del panorama musicale italiano.

Dennis, pur ammettendo di aver studiato poco, promette di impegnarsi al massimo per migliorare sempre di più. Cosa accadrà durante il suo percorso nelle prossime settimane?

Deddy ha vinto la prova Tim, dimostrandosi uno dei migliori talenti della Scuola e sicuramente tra i più apprezzati dal pubblico. Intanto c’è del tenero tra lui e Rosa. Lei si è mostrata già molto gelosa.

Tra gli allievi al Serale di Amici 20 c’è anche il nome di Deddy, che fa parte del Team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

