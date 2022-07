Il figlio di Biagio Antonacci nella scuola di Amici? Il cantante rompe il silenzio

1 Niente Amici per il figlio di Biagio Antonacci

Da un po’ di giorni si è parlato della presenza del figlio di Biagio Antonacci nella prossima edizione di Amici. In particolare i rumor riferivano che Giovanni Antonacci sarebbe entrato nella scuola di Maria De Filippi. Dopo LDA, quindi, un altro figlio d’arte (sempre nel campo della musica) si sarebbe seduto sui banchi dello storico talent show di Canale 5.

Dopo le continue voci, però, a parlare adesso è il diretto interessato, cioè proprio il figlio di Biagio Antonacci, Giovanni. Probabilmente infastidito dalle continue indiscrezioni che ormai tutti i siti hanno riportato, ha deciso di rompere il silenzio e mandare un messaggio molto chiaro attraverso il suo profilo Instagram.

Il giovane cantante ha infatti scritto tramite le sue storie: “Altra piccola cosa: vedo scritto da giorni che farò Amici ma non è vero. Non è mai stata intenzione. Tutto qui”.

Niente Amici, quindi, per Giovanni Antonacci. Non solo non ha sostenuto i provini, ma non gli è nemmeno passato per la mente di provarci. Viene dunque da chiedersi da cosa possa essere nato questo rumor, quali informazioni ha captato chi lo ha lanciato per primo.

