Maria De Filippi incalza la maestra Celentano e le propone il Trono Over di Uomini e Donne

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Marzo 2024

Amici 23 Maria de Filippi

Divertente siparietto tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano durante il pomeridiano di Amici 23. La conduttrice ha incalzato la prof di classico, chiedendole se fosse o meno fidanzata, per poi fare una battuta su Uomini e Donne.

La proposta di Maria De Filippi

Il pomeridiano di Amici 23 ci regala sempre delle sorprese. Tra le varie liti, non mancano anche dei momenti divertenti che spesso coinvolgono Maria De Filippi e Alessandra Celentano. Poco dopo l’ingresso della conduttrice in studio non è mancato il saluto al pubblico e agli insegnanti.

Non appena Maria De Filippi ha rivolto la sua attenzione ad Alessandra Celentano, sottolineando la sua eleganza, la docente di classico non ha perso l’occasione di scherzare. La maestra si è subito alzata in piedi mostrando il suo outfit: “Ti ho anticipata. Va meglio? Quindi tu mi preferisci un po’ più… o un po’ meno?”. Tra una risata e un’altra la presentatrice ha detto che il look stavolta era centrato per la puntata: “Non sei in tuta ed è già una cosa. Le scarpe da ginnastica le metto anch’io”.

Ma il dialogo che ha coinvolto Maria De Filippi e Alessandra Celentano non si è concluso così, perché la conduttrice ha continuato a stuzzicare la professoressa domandandole se stesse bene, per poi incalzarla: “Ti sei fidanzata? Sì? Brava!”. Alla Celentano è scappato da ridere: “Sì, ne ho due o tre”, mentre Rudy Zerbi ha spiegato che il telefono della maestra pare ricevere tantissimi messaggi dai suoi ammiratori.

Alessandra Celentano per rispondere alla curiosità di Maria De Filippi tra il serio e il faceto ha detto che è fidanzata ed è molto richiesta: “Poi te lo presento, non posso non farlo”. Il tutto in tono scherzoso. Da qui la frase simpatica da parte di Maria: “Vabbè… Il giorno in cui smetterai di fare l’insegnante di danza c’è sempre un posto per te a Uomini e Donne Over”.

Chiaramente si tratta di uno scambio di battute, ma sarebbe davvero molto divertente se succedesse!