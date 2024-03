Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Marzo 2024

In queste ore il web ha racconto un paio di video che smentirebbero le parole di Alessio Falsone in merito all’interesse che ha detto di provare per Anita Olivieri.

Il rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri

Di recente Alessio Falsone ha affermato di provare una certa curiosità e un forte interesse per Anita Olivieri. Parlando in sauna nella notte con Paolo Masella, infatti, si è lasciato andare a delle confidenze spiegando di essere comunque frenato per la presenza di Edoardo fuori dalla casa del GF.

Inoltre si è mostrato preoccupato che il loro carattere potrebbe intralciare un’eventuale relazione perché troppo simile: “Anita è troppo uguale a me“. Nonostante i dubbi, però, non demorde e conclude esclamando: “Al cuor non si comanda“. Al momento non sappiamo cosa accadrà tra di loro ma il web ha raccolto dei video che mostrerebbero alcuni atteggiamenti particolari verso la gieffina.

Alessio Falsone, come vediamo dal filmato qui sotto, ha mangiato a tavola con la Olivieri. Quest’ultima si alza e andando verso la cucina dice: “Buono, è duretto“. L’altro concorrente fa solo un verso d’assenso per poi girarsi verso la telecamera, una volta che Anita si è allontanata, ed esclamare: “Che due co**ioni“. Un po’ come a dire che la trova ‘pesante‘ nei modi di fare.

Qui sotto, invece, vediamo Anita che gli sta parlando sui divanetti: “…perché comunque le cose che voglio fare legate al mio lavoro sono per le persone…“. Invece di ascoltarla, però, Alessio sembra che stia dormendo ed è per questi motivi che il web lo accusa di avere mentito sull’attrazione per la Olivieri. Qualcuno ironizza: “Qui esprime tutto il suo desiderio per lei“.

Altri ancora puntano il dito affermando che Falsone si è inventato di voler conoscere meglio la gieffina solo per creare una dinamica, ma in realtà non avrebbe alcuna intenzione di approfondire. Ovviamente si tratta di due video estrapolati da momenti più lunghi, quindi dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze. Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate del Grande Fratello.