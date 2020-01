News e curiosità su Andrea Denver, concorrente del Grande Fratello Vip: l’età, l’altezza, la fidanzata, The Circle, Madonna e dove seguirlo su Instagram.

Andrea Denver età e altezza

Nato a Verona il 2 Maggio 1991, l’età di Andrea Denver (nome vero Andrea Salerno) è di 28 anni. Ha scelto di chiamarsi ‘Denver’ in onore ai Denver Nuggets, la sua squadra di NBA preferita. La sua altezza è di 188 cm per un peso pari a 82 kg.

Ha vissuto in Italia dove nel 2013, dopo essersi diplomato, ha conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli studi di Verona, nel 2013. A seguire ha deciso di spostarsi negli Stati Uniti, precisamente in Florida, dove ha tenuto un Master in comunicazione. Il vivere in America (dove attualmente risiede da solo) gli ha permesso di farsi notare tanto che l’agenzia di moda Wilhelmina Models ha deciso di ingaggiarlo.

La sua bellezza a quanto pare lo precede. Dal 2015 al 2017 infatti è stato nominato “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com. Nutre di una carriera di tutto rispetto e ha posato per le più popolari case di moda.

Ma guardiamo qualche news circa la sua vita privata…

Fidanzata

Da quel che sappiamo Andrea Denver non dovrebbe essere single. Stando alle news infatti pare stia frequentando una ragazza, ma al momento non sappiamo se sia stata ufficializzata come la sua fidanzata o meno, tanto che di lei non si hanno informazioni.

Chissà che con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non possa darci qualche indizio in più circa la sua sfera sentimentale. Quel che è certo, però, è che in tanti potremo godere della sua bellezza.

Il flirt con Madonna

Andrea Denver ha acquistato il pubblico internazionale grazie ad alcune apparizioni in dei video musicali. Parliamo di artisti del calibro di Jennifer Lopez (nel videoclip I Luh Ya Papi) o ancora di Taylor Swift in Blank Space.

Ha lavorato anche con un’altra artista come Madonna. Tra l’altro su di loro vi è una leggenda metropolitana. Si parla infatti di una presunto flirt tra la cantante e il modello. A tal proposito di questi argomenti ne ha parlato in casa, rivelando degli aneddoti.

Proseguendo vediamo le esperienza televisive di Andrea…

The Circle e Grande Fratello Vip

Nel Settembre 2019 Andrea Denver ha partecipato al suo primo reality in carriera, quando ha preso parte alla versione British di The Circle (episodio 22).

Adesso per lui è arrivata una nuova avventura da affrontare. Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, l’ha infatti scelto tra i 19 concorrenti (più i 4 highlander). Poco prima del suo ingresso nella casa, queste sono le sensazioni manifestate da Denver rilasciate a TV Sorrisi e Canzoni:

“Ho deciso di partecipare per curiosità. Non sentire i miei genitori e amici stretti credo che mi farà soffrire. Io non sopporto la mancanza di rispetto e le liti, specie per motivi futili. Spero di poter essere apprezzato per il mio saper ascoltare e altruismo”.

Per aggiungere infine:

“Non sono bravissimo a cucinare, ma amo tenere la casa in ordine. Non amo stirare e ho la brutta abitudine di mangiare sul divano mentre guardo la tv. Se potessi portare una persona famosa con me nella casa sceglierei Luciana Littizzetto perché è molto simpatica”.

Ecco dunque le prime parole di Andrea Denver prima della sua esperienza nel reality più famoso e imitato. Infine vediamo dove è possibile seguirlo su Instagram.

Dove seguire Andrea Denver su Instagram

Con una piccola ricerca sul web potete seguire Andrea Denver su Instagram, tramite il suo canale ufficiale. Sui social, tra l’altro pare sia davvero molto popolare.

Qui ama condividere con il proprio pubblico (particolarmente vasto) tantissimi scatti, dove spesso e volentieri mette in mostra il suo fisico. Tantissime le foto tratte da shooting fotografici e qualche immagine con amici e familiari, anche se c’è da dire che non c’è nessun indizio riguardo la sua vita privata.

Ad Andrea facciamo il nostro in bocca al lupo per la sua avventura al Grande Fratello Vip, con data d’inizio l’8 Gennaio 2020.

Novella 2000 © riproduzione riservata.