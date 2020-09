1 Sui social, Andrea Iannone ricorda la storia con Belen: ecco cosa pensa l’ex pilota della Rodriguez e le sue dichiarazioni in merito

Sono ormai passati alcuni anni da quando Andrea Iannone e Belen Rodriguez hanno interrotto la loro storia dopo un lungo amore. A quel punto mentre la showgirl argentina è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, troncando nuovamente con lui solo qualche mese fa, l’ex pilota si è consolato per un po’ di tempo con Giulia De Lellis, fino a quando la relazione non si è interrotta. Da allora a Iannone sono stati attribuiti diversi flirt, ultimo dei quali con Soleil Sorge, che tuttavia non sono mai stati confermati. In molti nel mentre hanno anche sperato in un ritorno di fiamma tra Andrea e Belen, che tuttavia ad oggi non pare sia possibile. Ma in che rapporti sono rimasti i due e come vanno tra loro le cose?

A svelarlo è proprio Andrea Iannone. L’ex pilota infatti rispondendo alle domande dei fan su Instagram ha parlato della sua storia con Belen Rodriguez, quando un follower ha chiesto: “Cosa pensi di Belen e cosa ha rappresentato per te?”. A quel punto Iannone ha svelato cosa ne pensa della showgirl, riportando alla luce la relazione avuta con la showgirl. Queste le sue dichiarazioni:

“Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Per me ha rappresentato un punto di riferimento in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere affianco non è stato facile. Cosa penso di lei? Beh, proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”.

Pare dunque che nonostante l’amore tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez sia finito, tra i due ci sia ancora tanto affetto e stima reciproca. Ma come replicherà la showgirl alle belle dichiarazioni del suo ex fidanzato? In attesa di scoprire se e quando la conduttrice interverrà, rivediamo cosa sta accadendo a Stefano De Martino, che è stato beccato in compagnia di una sua ex fidanzata.