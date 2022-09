Andrea Nicole e Ciprian sarebbero in crisi, lei è tornata a vivere a Milano

1 Andrea Nicole e Ciprian sarebbero in crisi

Da un po’ di tempo i follower di Andrea Nicole e Ciprian pensano che la coppia sia in crisi. La prova più lampante è il fatto di non mostrarsi più insieme sui social. Ma non solo, i due non vivrebbero nemmeno più insieme e c’è la conferma che l’ex tronista sia tornata a Milano nella sua vecchia casa. Ma andiamo per ordine.

A raccogliere tutte le prove è stato il sito Il Vicolo delle News che ha anche raccontato nel dettaglio tutto quello che è successo tra la coppia a partire dalla metà di agosto. L’ex tronista ha passato un paio di settimane in Puglia dalla nonna e c’era anche il fidanzato. In una diretta con Samuele Carniani (scelta di Roberta Giusti), aveva detto che il 15 agosto sarebbero tornati a Roma per incontrare i cugini di lui. Ma è stato notato che l’aveva detto in modo un po’ scocciato.

Ciprian è tornato a Roma, ma Andrea Nicole non era con lui, era invece rimasta in Puglia. Ma una volta tornata anche lei nella capitale, non ha messo nessuna storia col fidanzato. Anche in altre occasioni, uscite con amici e conoscenti, non si è mostrata con la sua scelta.

Si è anche notato che Andrea Nicole ha smesso anche di parlare con i fan, quindi nessun box domande e nessuna diretta, come spesso faceva. Inoltre ha smesso anche di far vedere la casa di Roma con cui viveva con Ciprian. Sì, parliamo al passato, perché abbiamo avuto conferma che Andrea e Ciprian non vivono più insieme. Vediamo meglio i dettagli…