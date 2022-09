1 I capelli di Andrea Zelletta a Venezia

Questa settimana ha avuto inizio la 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Tantissime le star a livello internazionale e nazionale che stanno sfilando sul red carpet. Tra queste abbiamo visto, per esempio, Cate Blanchett e Adam Driver, protagonisti di due film presentati proprio alla manifestazione. Tra gli italiani, invece, possiamo citare l’ex gieffino Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni.

Sul web, però, non sono mancati i commenti ironici o negativi per quanto riguarda l’acconciatura del vippone. Qui sotto possiamo vedere una foto poco prima che salisse sul red carpet. In tantissimi hanno scritto il loro pensiero. “Mizzica, leccato da na mucca?”, “Che capelli di me**a”, “I capelli di Andrea anche no”, “Ma che capelli hai?”. “Ma quei capelli? Chi è stato il genio che ti ha ridotto così?”, “Parrucchiere licenziato e da radiare dall’albo”, “Voglio conoscere il parrucchiere di lui”. Insomma, gliene hanno dette davvero di tutti i colori. Un’altra ancora: “Alzi la mano chi preferisce i capelli di #claudiobisio a quelli di #andreazelletta“.

Voi che cosa ne pensate dei capelli che Andrea Zelletta ha presentato a Venezia? Fatecelo sapere con un commento. Natalia, invece, si è mostrata con un abito lungo avente un ampio spacco e una larga scollatura sulla schiena. Il colore è rosa pallido decorato con dei fiori scuri e alcuni brillantini. La coppia sta insieme da diversi anni e nonostante qualche possibile momento di crisi non si sono mai separati. Il loro amore è più forte che mai.

