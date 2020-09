1 Dopo le critiche del web a Natalia Paragoni, Andrea Zelletta difende la sua fidanzata dagli attacchi. Le parole dell’ex tronista

È trascorso più di un anno e mezzo da quando Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. Come ricorderemo i due si sono conosciuti a Uomini e Donne, e fin da subito tra la blogger e il deejay è scattata la scintilla. A poco a poco la coppia ha avuto modo di conoscersi sempre di più, fino a quando l’ex tronista non ha deciso di fare la sua scelta, ricaduta proprio su Natalia. Da quel momento tra Zelletta e la Paragoni tutto è andato a meravigliosa, e senza dubbio ad oggi sono una delle coppie più belle tra quelle nate all’interno del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia qualche giorno fa è accaduto qualcosa che ha portato proprio l’ex corteggiatrice al centro dell’attenzione mediatica.

Come abbiamo visto, Natalia Paragoni è stata infatti ospite al Festival del Cinema di Venezia. Prima di raggiungere il luogo dell’evento, l’influencer ha fatto un giro su una delle classiche barche, ed ha naturalmente condiviso il momento sui social. A diventare virale però è stato un filmato in cui si nota chiaramente Natalia salutare i fan, nonostante intorno a lei non ci fosse nessuno. A quel punto la Paragoni è stata a lungo derisa e criticata sui social, così adesso ad intervenire è lo stesso Andrea Zelletta. Il deejay ha fatto un lungo sfogo, prendendo le difese della sua fidanzata. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Riprendetevi, quello che state facendo a Natalia è vero e proprio bullismo. In quel video c’è semplicemente una ragazza che non sta facendo niente di male, eppure viene ricoperta di insulti. Che fastidio vi da? Voi state male. Non ho nient’altro da aggiungere. Dovete ricoverarvi perché avete una malattia chiamata frustrazione“.

Nel mentre Andrea Zelletta si prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo infatti l’ex tronista sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del reality, e senza dubbio ne vedremo delle belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, qualche tempo fa Andrea ha anche parlato dell’eventualità di sposare Natalia Paragoni. Rivediamo le sue parole a riguardo.