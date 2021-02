1 Andrea Zenga si dichiara

È tarda sera nella Casa del Grande Fratello Vip e gli autori hanno appena dato un comunicato per annunciare la festa di Carnevale. Nonostante questo, però, Andrea Zenga ha chiesto a Rosalinda Cannavò di appartarsi per parlare un po’. I due per questo sono usciti in giardino e si sono diretti verso la piscina, dove hanno avuto la possibilità di confrontarsi.

Già qualche tempo fa, spinto da Samantha de Grenet, Andrea Zenga aveva confidato che Rosalinda Cannavò poteva rispecchiare il suo ideale di donna, ma lei fin da subito era stata chiara. Concetto espresso anche durante la conversazione di ieri. Lei ha sempre riconosciuto in lui un ragazzo affine ai suoi modi, ma comunque non ha mai visto un qualcosa in più, anche perché ha comunque da risolvere delle cose fuori legate alla sua relazione con Giuliano Condorelli.

L’attrice in silenzio ha ascoltato ciò che aveva da dire il coinquilino e l’ha ascoltato: “Non vorrei mai metterti in difficoltà per la tua situazione, non vorrei mai mancare di rispetto a te, nemmeno al tuo fidanzato”, ammette l’inquilino guardandola negli occhi.

Rosalinda Cannavò ha provato a rassicurare Andrea Zenga, dicendo che nota quanto lui sia rispettoso per la sua situazione fuori: “Tu non lo fai, tutti gli avvicinamenti che ci sono stati è perchè l’ho voluto anch’io. La mia situazione fuori è complessa. Sicuramente conoscerti mi ha destabilizzato e sei arrivato in un momento in cui io ero già in conflitto con me”, ha detto la gieffina.

Ma non è tutto, perché i due hanno continuato a parlare…