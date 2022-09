1 Il fratello di Andreas Muller in ospedale

Andreas Muller in queste ultime ore ha fatto parlare di sé sui social non per qualcosa accaduto direttamente a lui ma al fratello. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una serie di video e immagini che mostrano sia lui sia Daniel. Negli ultimi giorni è stato ricoverato in ospedale a causa di una tachicardia fuori controllo. Dopo l’aiuto dei medici tutto sembra essere tornato alla normalità. Adesso potrà uscire per un po’. Tuttavia a fine mese il fratello dovrà subire un piccolo intervento.

Questo il messaggio scritto dall’ex ballerino di Amici:

L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in Ospedale. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana. Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia. Oggi potrà uscire per qualche giorno e poi dovrà rientrare in ospedale perché a fine mese dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento. Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato , sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi.

Tantissimi i messaggi di supporto ad Andreas Muller, Daniel e alla loro famiglia. C’è anche un utente che ha affermato di aver incontrato la madre e il fratello all’ospedale in passato e ha condiviso un dolce aneddoto: “L’ho incontrato un giorno in una sala d’attesa e tua mamma gli diceva che voleva sentirti per sapere se eri arriva a Roma (avevi vinto amici) lui guarda me e la mia amica e tutto orgoglioso ci fa ‘Andreas è mio fratello’“.

Auguriamo a Daniel di rimettersi in forma il prima possibile. Nel frattempo, però, le notizie proseguono…