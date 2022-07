Andreas Muller rivela di essere uscito dal tunnel della depressione e il merito è (anche) di Veronica Peparini

1 Le dichirazioni di Andreas Muller sul periodo difficile

Ne aveva parlato alcuni mesi fa sui social e non si era vergognato a rivelare a tutti che stava soffrendo di depressione. Oggi il ballerino Andreas Muller, vincitore del talent show Amici nel 2017, ha raccontato di come sia riuscito ad uscire da questo tunnel e a ricominciare a vivere. Il merito va molto alla sua compagna (ed ex suo insegnante) Veronica Peparini che non l’ha mai abbandonato.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Andreas ha ripercorso i momenti complicati che aveva vissuto e che avevano creato rumor infondati. Inoltre ha detto quanto il supporto della compagna sia stato fondamentale per vincere contro la depressione.

“Negli ultimi mesi purtroppo ho passato parecchi momenti no che mi hanno causato malessere. E mi ha aiutato tanto il fatto che Veronica mi sia stata vicino in ogni mio successo e insuccesso. Lei non è spettatrice della mia vita, ma protagonista. Mi fa rendere conto delle mie qualità e delle mie potenzialità. Comunque anch’io, quando arriva la tristezza, mi rimbocco immediatamente le maniche.

Ho avuto delusioni lavorative schiaccianti. In più, ho avuto un piccolo problema al menisco. Ma non mi opererò ancora, dato che per fortuna questo periodo è pieno di lavoro. So che è sbagliato non farlo, ma ora ho più bisogno della danza che del riposo.”

Riguardo un aiuto da parte di un professionista, Andreas Muller ha riferito che non ha fatto e non sta facendo un percorso di psicoterapia. Ma non lo esclude: “Ho sempre pensato che le cose si possano risolvere da soli. Veronica ha un’opinione diversa e mi sta facendo ricredere. Perlare fa bene e, se ci sarà l’occasione, andrò dallo psicologo volentieri.”

E proprio con Veronica Peparini il rapporto non è solo privato, ma anche professionale. Infatti continuano spesso a lavorare insieme…