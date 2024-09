Angelina Mango, figlia di Mango, è stata la cantante di Amici 22. Arrivata nella scuola mediante una sfida, cosa sappiamo di lei? Ma chi è la figlia del compianto Pino Mango e qual è il vero nome di Angelina Mango? Qui di seguito in questa scheda conoscitiva vi presentiamo la cantante uscita dal talent show: dall’età alla biografia, per passare a carriera, vita privata, Instagram e social.

Chi è Angelina Mango

Nome e Cognome: Angelina Mango

Data di nascita: 10 aprile 2001

Luogo di nascita: Maratea

Età: 23 anni

Altezza: non sappiamo l’altezza precisa di Angelina

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante

Fidanzato: Angelina è fidanzata

Tatuaggi: Angelina ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @angelinamango_

Profilo TikTok: @angelinamango__

Angelina Mango età e biografia

È arrivata ad Amici 22 dopo aver vinto una sfida ed è diventata una vera star. Parliamo di Angelina Mango, figlia dell’indimenticabile Pino Mango e Laura Valente (ex dei Matia Bazar).

Cosa conosciamo della sua biografia? Quanti anni ha Angelina Mango? Dove vive e dov’è nata? Partiamo con il dire che Angelina Mango è nata a Maratea il 10 aprile 2001. La sua età è di 23 anni ed è del segno dell’Ariete. La cantante vive a Milano dal 2016.

Fin da piccola Angelina si è avvicinata al mondo della musica, come vedremo in seguito. A tal proposito scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata, carriera e canzoni…

La vita privata della figlia di Mango

Sulla vita privata di Angelina in tanti si chiedono chi è la sua mamma e i suoi genitori? Ebbene, come detto precedentemente, la madre della cantante di Amici 22 è Laura Valente, anche lei cantautrice, mentre il padre è Pino Mango, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano.

Quanti figli ha avuto Mango? Oltre Angelina, l’artista e sua moglie hanno avuto un altro figlio di nome Filippo. Quest’ultimo è un musicista, suona la batteria.

Angelina Mango è fidanzata e chi è il suo fidanzato? La cantante è felicemente impegnata con Antonio Cirigliano, musicista che fa parte della sua band. Nonostante le voci di crisi e rottura, lei in più occasioni ha smentito dicendosi molto innamorata.

Dove seguire Angelina di Amici 22: Instagram e social

Chi avesse piacere può seguire la figlia di Mango, Angelina (ora ad Amici) su diversi social. La cantante ha un profilo attivo su Instagram, dove condivide tutti i suoi progetti musicali.

È chiaramente possibile trovarla anche su YouTube, dove sono presenti i suoi brani più conosciuti.

Tra gli altri social in cui Angelina di Amici 22 è presente troviamo Facebook e TikTok.

Carriera

Come abbiamo scritto anche in precedenza, Angelina Mango è nata in una famiglia di artisti e fin da bambina ha sviluppato una passione per la musica.

Ha imparato anche a suonare il pianoforte e iniziato a fare di questo un vero e proprio lavoro. La carriera di Angelina di Amici, seppur giovanissima, vanta già dei concerti (in alcuni di essi ha accompagnato papà Pino insieme al fratello Filippo), ma anche un album e diverse canzoni.

Tra le sue influenze musicali ci sono il rap italiano e americano, così come l’R&B e la musica strumentale.

Nel corso degli anni, in carriera, ha avuto il piacere di aprire i concerti di alcuni artisti come Giovanni Caccamo. Pensate anche che Tiziano Ferro e Nashley hanno collaborato con lei e prodotto un suo pezzo.

Angelina Mango di Amici si è anche esibita sul palco del 1° maggio. È arrivata seconda nel talent di Canale 5, ma prima nella categoria canto. Dopo la trasmissione ha riscosso grande successo e vinto diversi premi. Nell’autunno del 2023 è previsto il suo primo tour. Ne è seguito il primo album poké melodrama e tanti altri successi in termini di vendite e apprezzamenti.

Sanremo Giovani

Non tutti sanno ma Angelina ha avuto modo di partecipare anche a Sanremo Giovani, ma non è stata selezionata tra gli 8 finalisti.

Nel 2022, invece, per lei si presentata l’occasione di Amici 22.

Album e canzoni

All’attivo Angelina Mango di Amici 22 ha un album e un EP pubblicati. Il primo nel 2020, dal titolo Monolocale, il secondo dal titolo Voglia di vivere, più diversi singoli.

Tra le canzoni segnaliamo: Sono aggrappata a te; Va tutto bene; Non sento più niente; Iron Man; Naviglio Grande; Treno in corsa e Muoio per niente.

Tra le uscite nel 2022, invece, Formica, Walkman e Rituali. Su Spotify (CLICCANDO QUI) è possibile ascoltarle tutte: da Ci vediamo domani a Voglia di vivere, Mani vuote e Che t’o dico a fa’, Fila indiana. Si prosegue con La noia e Melodrama tra i tanti. Questo brano è tra gli ultimi singoli usciti e ha riscosso un successo enorme!

Pezzi questi che dopo Amici le hanno permesso di vincere importanti premi e partecipare a diversi Festival nel corso dell’estate.

Amici 22

A sorpresa Angelina Mango è entrata nella scuola di Amici 22. Fortemente voluta da Lorella Cuccarini e Arisa, che hanno chiesto di averla come sfidante, la cantante ha dovuto scontrarsi con Andrea Ascanio, scelto dalla giuria per sottoporsi alla prova.

Carlo Di Francesco ha giudicato le esibizioni e scelto così di premiare la figlia di Mango. Di conseguenza è lei ora l’allieva titolare, Ascanio ha dovuto quindi lasciare il suo posto.

Su Witty TV sono disponibili tutti i video di Angelina, così come le sue esibizioni e quelle degli altri allievi della scuola di Amici 22.

Angelina ha vinto il circuito canto e si è classificata seconda.

Sanremo 2024

Nel 2024 dopo un’estate piena di soddisfazioni, Angelina Mango la ritroviamo tra i Big di Sanremo 2024 con il brano La noia.

Chi ha scritto la canzone di Angelina Mango? Il pezzo vede la firma della stessa artista e di Madame, ma è prodotto da Dardust.

Durante la serata delle cover con La rondine ha reso omaggio a suo papà Pino Mango. Un momento importante che ha commosso tutti.

Angelina ha vinto Sanremo 2024 e va all’Eurovision Song Contest 2024!

Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024

Dato che ha vinto Sanremo 2024, Angelina Mango ha confermato la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest! La sua canzone fin da subito ha colpito i fan della manifestazione delle altre Nazioni e avuto un impatto molto positivo. Anche se non ha vinto ha comunque trovato grande supporto!