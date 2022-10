L’anima dell’estetica con Giuseppe Sito: il piacere è maschio

Per migliorare l'aspetto maschile ecco il Mascu Look, una serie di interventi pensati per vedersi più giovani e uomini

Nessun timore, nessuna vergogna! Oggi l’uomo rappresenta una fetta importante tra i pazienti che giungono allo studio del medico estetico o del chirurgo plastico! E senza timore, non chiedendo più di essere ricevuto per ultimo così da non incontrare le signore, ma confondendosi amabilmente in anticamera e magari tirando fuori il suo bel giornale di economia o di sport in paziente attesa.

Ma cosa vuole l’uomo, e perché lo fa? Certamente, la grande invasione dei bei visi e di attori che sempre più mostrano volti lisci e senza rughe, per non parlare dei politici (avete fatto caso al viso senza rughe del Presidente Biden?) condiziona anche gli uomini italiani, ma le spiegazioni ci sono sempre.

Oggi l’uomo non vuol più cedere lo scettro della bellezza alla propria moglie o compagna, vuol sentirsi apprezzato e ammirato. E magari, tramite le tecniche più moderne, accedere al mondo della Bellezza. E allora parliamo di Mascu Look!

Cos’è il Mascu Look

Il Mascu Look è una tecnica, o meglio un insieme di tecniche, nate alcuni anni or sono in Germania, da uno studio del dottor Sina Djalaei, per creare un aspetto il più maschile possibile a uomini che, per la delicatezza dei loro lineamenti, non lo possedevano naturalmente.

Niente di drastico, per carità. Nessun cambiamento di sesso che pure si creano, o allungamenti e ingrossamenti dell’organo sessuale maschile, la cosiddetta falloplastica, che certamente sono molto richiesti con risultati più che soddisfacenti. Piuttosto, un energico ritocco di lineamenti forse troppo sfumati.

Si comincia con l’aumentare il volume degli zigomi, che in natura devono essere più grandi e appuntiti di quelli delle signore, con le iniezioni, indolori e durature di un doppio filler, con la cosiddetta tecnica del multilayer. Ovvero: al di sotto, a diretto contatto con l’osso zigomaico, un filler più duro capace di sostenere e al di sopra una rifinitura con un filler di acido ialuronico dinamico, in grado di assicurare tutti i complessi movimenti della mimica facciale senza che si possa intuire alcuna modificazione con la carezza di una donna.

Poi, contemporaneamente o in un secondo momento, si ritocca, sempre con la tecnica del multilayer, la linea mandibolare, che soprattutto nell’uomo ma anche nelle donne deve essere netta e precisa, e non confondersi con il collo. Il tutto senza alcun dolore, e lasciando il paziente in grado di uscire subito e riprendere le proprie attività ma con un viso più maschio. Ma non è finita qui!

Blefaroplastica e pseudoginecomastia

L’uomo più deciso, parafrasando una antica pubblicità, quello che non deve chiedere mai… non sopporta gli occhi stanchi, quelli cioè afflitti da una quantità eccessiva di pelle delle palpebre. Quindi, in un battibaleno decide di sottoporsi – e qui è un intervento chirurgico anche se tra quelli più diffusi e meno pericolosi – alla blefaroplastica, l’intervento cioè che consente l’eliminazione della pelle in eccesso e di quelle antiestetiche borse adipose che appesantiscono terribilmente l’occhio, eliminando in un sol colpo una decina d’anni di età.

Intendiamoci, questo capita anche alle donne, ma se quest’ultime ci mettono un po’ prima di decidere l’uomo è certamente più rapido.

E poi, per quelli davvero decisi, ci sono l’eliminazione di quelle antiestetiche mammelle che lo rendono davvero simile a una donna, la cosiddetta pseudoginecomastia e le maniglie dell’amore, i fianchi prominenti. E questi sono davvero semplici da eliminare. Si procede a una minilipoaspirazione selettiva, in tempi davvero rapidi e in assoluta sicurezza. Risultato brillante e giacche che scendono senza rigonfiamenti ai fianchi!! Ma di questo parleremo più avanti…

a cura di Giuseppe Sito

