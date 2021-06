Anna Pettinelli la tocca piano con Aka7even: “X Factor una scopiazzatura di Amici”

1 Le parole di Anna Pettinelli su X Factor

Due settimane fa, martedì 1 giugno, Aka7even ha fatto una diretta Instagram con la sua ex coach di Amici Anna Pettinelli. Ma solo oggi è diventata virale sul social Tik Tok una dichiarazione della speaker radiofonica fatta proprio in quell’incontro Instagram.

La Pettinelli, infatti, con il cantante ha anche parlato delle ultime news riguardanti X Factor. Il talent show di Sky ha cambiato alcune cose, prima fra tutte quella delle categorie. Non esisteranno più “Under donne”, “Under uomini”, “Over” e “Gruppi”, ma ogni coach potrà scegliere gli allievi in base ai propri gusti. E saranno tutti contro tutti. Un po’ come accade ad Amici e a tal proposito queste sono le parole di Anna Pettinelli dette nell’incontro con Aka7even:

Hai visto che a X Factor hanno tolto le categorie? Fanno tutti contro tutti. È proprio una scopiazziatura terribile di com’è Amici praticamente.

Decisamente una bella stoccata quella di Anna Pettinelli nei confronti di X Factor. Ma vediamo cos’altro si sono detti la coach di Amici e Aka7even…