Anna Pettinelli rompe il silenzio e risponde alla notizia del suo addio ad Amici

1 La risposta di Anna Pettinelli

Proprio ieri era arrivata la notizia secondo cui Anna Pettinelli non sarebbe tornata nella nuova edizione di Amici. Secondo queste voci, alla speaker radiofonica non sarebbe stato rinnovato il contratto come prof di canto. E da tempo si rumoreggia che al suo posto ci andrebbe il vincitore del 2019 Alberto Urso.

Tutto questo aveva suscitato un po’ di malessere, dato che la Pettinelli è comunque ormai un punto di riferimento nella scuola e anche per il pubblico per la sezione canto, proprio come Rudy Zerbi. Visto che non era arrivato nessun comunicato ufficiale, tutti si aspettavano una replica della speaker. Ed infatti così è stato.

Ieri sera sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con tre scimmiette che vedono, sentono e parlano con scritto: “La gente vede, sente e parla… Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo”. E la foto è stata accompagnata da un post:

Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi.

A questo punto è abbastanza chiaro che la notizia del suo addio ad Amici fosse una fake news e che quindi lei tornerà nel programma di Maria De Filippi.

Ma vediamo quali sono le altre novità…