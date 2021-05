1 Anna Pettinelli ad Amici 21?

Quella che si è appena conclusa è stata una delle edizioni di Amici di Maria De Filippi più amate e seguite di sempre. Il talent, specie durante la fase Serale, ha raggiunto degli ascolti pazzeschi, soddisfacendo a pieno le aspettative dei vertici Mediaset. Anche i professori, tra cui Anna Pettinelli, hanno contribuito al successo del programma, e già in molti si chiedono cosa accadrà il prossimo anno e chi verrà riconfermato per la nuova edizione, che partirà in autunno. I fan attendono già di saperne di più in merito, e proprio in queste ore a parlare del possibile ritorno per Amici 21 è stata la Pettinelli. La conduttrice, che dallo scorso anno fa parte del cast, nel corso di un’intervista per FanPage, ha svelato quello che potrebbe accadere e dell’ottimo risultato raggiunto quest’anno. Ecco le parole di Anna:

“Se sarà difficile per cast del prossimo anno raggiungere gli stessi risultati? Vuoi che Maria non ci abbia già pensato? Ti racconto una cosa. Amici per me è diventato fondamentale. Lo scorso anno, finita l’edizione, con occhi speranzosi le avevo chiesto ‘Ma io torno il prossimo anno?’. Mi rispose ‘Anna, non so neanche se riuscirò a fare Amici con il problema del Covid’. Guarda che cosa si è inventata Maria De Filippi quest’anno. Ho una totale fiducia nella genialità di questa donna. È riuscita a fare l’edizione più forte degli ultimi 10 anni in pieno Covid. Figuriamoci se è un problema trovare un cast altrettanto forte per il prossimo anno”.

Ma dunque Anna Pettinelli tornerà per Amici 21? Attualmente sembrerebbe che la riconferma della conduttrice radiofonica non sia ancora ufficiale, tuttavia a breve ne sapremo di più. Ecco le dichiarazioni della maestra:

“Se io ci sarò il prossimo anno? Non lo so ancora, quest’anno non gliel’ho chiesto. Lo spero”.

In attesa di capire se Anna Pettinell sarà confermata per Amici 21, la conduttrice ha parlato anche di Aka7even, ricordando la prima volta che l’ha sentito cantare e quello che è accaduto dopo la sua eliminazione. Rivediamo le sue dichiarazioni.