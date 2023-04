NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Amici 22

Le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 22

Oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della settima puntata del Serale di Amici 22, che vedremo su Canale 5 sabato 29 aprile, e proprio in questi minuti stanno arrivando le prime anticipazioni, riportate come sempre dal sito Superguida TV e dalla pagina Twitter Amici News. Ma andiamo dunque a vedere cosa è successo in studio. Ospiti della puntata sono stati Emma, che ha presentato il suo nuovo singolo, ed Enrico Brignano.

Come ogni settimana, le tre squadre si sono affrontate tra loro in tre manche diverse, e al termine di ogni sfida c’è stato un eliminato provvisorio. Tuttavia però come sappiamo solo sabato sera, durante la messa in onda della puntata, scopriremo chi sarà il nuovo eliminato. Ma cosa è successo nel corso delle tre manche? Andiamo a scoprirlo.

Prima manche: Celentano/Zerbi vs Cuccarini/Lo

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 22, la squadra che è stata estratta dai giudici è stata quella della Celentano e di Zerbi. I due prof hanno così dato il via alla prima manche, sfidando Lorella ed Emanuel. Ecco dunque cosa è accaduto nel corso delle tre sfide:

1^ sfida : Isobel vs Maddalena con il guanto sull’interpretazione. Vince Isobel

: Isobel vs Maddalena con il guanto sull’interpretazione. 2^ sfida : Isobel vs Angelina. Vince la cantante

: Isobel vs Angelina. 3^ sfida: Aaron vs Cricca. Vince Aaron

La Celentano e Zerbi hanno così vinto la prima manche e hanno fatto le loro nomination.

Scopriamo dunque cosa è accaduto.