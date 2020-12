1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

Oggi, martedì 29 dicembre, c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne, l’ultima del 2020, e per le anticipazioni ringraziamo il sito Il Vicolo delle News.

Partiamo proprio dal Trono Over e come sempre da Gemma Galgani. La dama ha annunciato di non aver passato le festività natalizie con Maurizio (lei era a Roma e lui a Mantova) e ha detto anche di averlo sentito poco per telefono. Da quanto raccontato da lei, sembra che il cavaliere il 26 dicembre, durante la chiamata, abbia ad un certo punto riagganciato il telefono e si sia fatto risentire solo il giorno dopo. Tina Cipollari, quindi, ha lanciato il sospetto che lui abbia un’amante, ma Maurizio ha negato. Così l’opinionista lo ha provacato dicendogli che a questo punto avrebbe dovuto passare almeno il Capodanno con Gemma e ha anche preteso di sapere ogni dettaglio su come sarà. Non ha avuto questa soddisfazione perché Gemma si è rifiutata di prendere l’iniziativa e ha aggiunto che attende qualcosa da lui. E di ciò ne avrebbero discusso dopo la puntata.

Parliamo adesso di Riccardo Guarnieri che aveva chiuso la volta scorsa con Roberta Di Padua. Maria gli ha detto che erano venute due donne a conoscerlo, lui però, prima di farle entrare, ha detto che voleva chiarire la situazione con Roberta. I due, quindi, hanno deciso di ricominciare a sentirsi. E lui, per dimostrarle le sue buone intenzioni, ha rifiutato di conoscere altre donne e di dedicarsi solo a lei. Così ha chiesto a Maria di non far scendere più nessuna per lui.

Altre due donne sono venute per conoscere Michele, ma lui ha detto di voler abbandonare il programma. Ha motivato questa sua scelta affermando che non si sente più a suo agio nello studio, quindi ha salutato tutti e se n’è andato.

Armando Incarnato ha discusso con Brunilde. Lei gli aveva mandato gli auguri di Natale usando parole importanti, ma lui non ha risposto. Il cavaliere ha spiegato di non averlo fatto perché la reputa falsa e bugiarda. Ha aggiunto che è inutile che continui a provarci con lui, perché tanto non vuole avere niente a che fare con lei.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne riferiscono anche che era ospite una vecchia coppia molto amata dal pubblico. Stiamo parlando di Nicola e Jara. I due, felicissimi e sempre innamorati, hanno raccontato di essere in attesa del secondo figlio.

Passiamo adesso ai percorsi dei tronisti…