Anticipazioni Uomini e donne del 6 novembre: Gianluca rimane senza corteggiatrici

1 Anticipazioni Uomini e donne: i fatti del Trono Over

Eccoci con una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne che si è svolta venerdì 6 novembre e per le anticipazioni di oggi ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. Tina Cipollari è sempre collegata da casa per via della quarantena preventiva, ma comunque non si è risparmiata. Partiamo da tutto ciò che è successo ai protagonisti dell’over.

La puntata è iniziata come sempre da Gemma Galgani e dai cavalieri che sta frequentando. Infatti oltre a Biagio, la dama ha iniziato a vedersi con Maurizio, un signore sui 50 anni. E lei, a quanto pare, si è già presa una cotta per lui. Tornando a Biagio, invece, ricordiamo che la volta prima aveva promesso che si sarebbe preso una settimana di tempo per scegliere a chi dare l’esclusiva tra Sabina e Gemma. Lui, però, dice di essere ancora indeciso, mentre Sabina non sembra più intenzionata a continuare.

Dopo è stato il turno di Michele che ormai già dalla scorsa puntata non frequenta più Roberta. Ma non solo, perché oggi decide di non frequentare più Giada. La dama, però, decide di restare per conoscere Armando Incarnato. Gli scambi di frequentazione non finiscono qui, poiché Riccardo Guarnieri è uscito con Giulia e sente anche un’altra dama, la quale ha sentito ed è uscita anche con Armando. Parlando proprio di questi due, hanno discusso un bel po’ in puntanta, ma hanno comunque deciso di continuare la conoscenza.

Parlando sempre del Trono Over, le anticipazioni di Uomini e donne di oggi rivelano che Carlotta ha deciso di chiudere con una cavaliere con cui era uscita, perché lo vede più come uno zio che altro. Inoltre è uscita con Tommaso e hanno raccontato un po’ cosa è successo. Lei lo ha spinto a cambiare un po’ il suo stile nel vestire. Indossava una maglia nera e dei pantaloni grigi e lei lo ha convinto ad indossare un completo per spronarlo a mostrare di più la sua bellezza. Ha infatti aggiunto che a lei piacciono gli uomini vestiti tipo Riccardo e Armando.

Veniamo adesso a tutto quello che è successo al Trono Classico…