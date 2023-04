Anticipazioni Uomini e donne, Aurora accusa Armando: “Ha un manager” e scoppia la lite

NEWS

Debora Parigi | 7 Aprile 2023

Uomini e donne

Accesa lite al Trono Over di Uomini e donne come riportano le anticipazioni. Accuse verso Armando perché ha un manager che lo segue

Anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne

In questo pomeriggio di venerdì 7 aprile c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Vi abbiamo già raccontato della bufera che è accaduta al Trono Classico con la segnalazione su Nicole. Ma anche il Trono Over non è statoda meno con grandi accuse ad Armando. Vediamo meglio nel dettaglio quindi.

Ricordiamo che Armando ha sempre accusato delle persone di avere un manager e quindi le ha sempre molto criticate. Oggi è venuto fuori che anche lui ha un manager che lo segue. Quindi Gianni lo ha attaccato dicendo che anche lui fa ciò che poi recrimina agli altri. A iniziare questo è stata Aurora che ha portato delle prove e ha aggiunto che ha delle certezze su questo. Anche Riccardo si è unito alla discussione ed è andato contro Armando. Alla fine il cavaliere napoletano è uscito dallo studio.

Andando avanti con la puntata, un cavaliere è sceso per corteggiare Paola e lei lo ha tenuto. Silvia e Aurora, invece, stanno conoscendo entrambe il cavaliere che aveva ballato con Gemma a cui lei aveva lasciato il numero. Antonio è uscito con Gabriella ed è stato attaccato da Paola. Lei, infatti, gli ha detto che è un falso e che fa soltanto dei giochi. Infine è sceso un ragazzo per Roberta, ma lei l’ha mandato via.

Ricordiamo che questa puntata di Uomini e donne andrà in onda all’inzio della prossima settimana, mentre domani ci sarà una nuova registrazione e quindi nuove anticipazioni.