Uomini e Donne, Nicole riceve un bigliettino di nascosto: Riccardo lo segnala ed è bufera (anticipazioni)

Debora Parigi | 7 Aprile 2023

Uomini e donne

Il Trono Classico nella registrazione del 7 aprile di Uomini e donne

Nuova registrazione per Uomini e donne questo pomeriggio di venerdì 7 aprile e grandi colpi di scena sia al Trono Over che a quello Classico grazie alle anticipazioni della pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloniù. Vediamo quindi cosa è successo proprio al Trono Classico.

Di Luca non si è parlato, ma è stato dato ampio spazio a Nicole. E proprio su di lei è scattata una segnalazione. Tutto è partito da un ballo durante il quale Andrea ha lasciato un biglietto a Nicole dove c’era scritto, si è scoperto dopo, “Devi credermi stronza”. Riccardo si è accorto di questo bigliettino lasciato e lo ha riferito alla redazione. Da lì è nato un caso.

La tronista si è difesa dicendo che non sapeva che non si potessero ricevere questi bigliettini, senza poi comunque che ci fosse scritto chissà cosa. Nonostante questo, è stata attaccata da tutti, compresa Roberta che le ha dato della falsa e tra loro se ne sono dette di tutti i colori. Ma non finisce qui perché, vedendo tutta la scena, Cristian si è alzato e ha lasciato lo studio dicendo di eliminarsi proprio. Carlo ha invece detto di doverci pensare se rimanere oppure no.

Questa puntata di Uomini e donne andrà in onda all’inizio della prossima settimana.