Anticipazioni Uomini e donne del 25 settembre: il primo bacio di Davide

1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over: Gemma Galgani rifiutata

Nella serata di venerdì 25 settembre c’è stata una nuova registrazione del Trono Calssico e del Trono Over di Uomini e donne, per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Il Vicolo delle News.

La puntata inizia con Gemma Galgani e il suo sfogo post puntata scorsa, quando cioè Paolo le aveva chiaramente detto che voleva terminare la conoscenza perché incompatibili caratterialmente. Comunque, nonostante questo, lei ha deciso di organizzargli una sorpresa facendogli trovare tanti palloncini nel camerino e chiedendogli quindi di ricominciare. Lui è apparso molto lusingato per la sorpresa e quindi lei è stata contenta. E, dalla sua reazione, la dama ha creduto che il cavaliere volesse continuare con lei.

Arrivati in studio oggi, però, le anticipazioni di Uomini e donne riferiscono che Paolo ha ribadito di non voler cambiare la sua decisione proprio perché sono incompatibili. Lei inizialmente non se ne capacita. Ma poi viene a sapere che lui sta uscendo con altre due signore, con le quali ha ballato per tutta la puntata, apparendo anche più coinvolto.

Gemma c’è quindi rimasta malissimo ed ha anche pianto, ma poi si è rassegnata e seduta. Successivamente, però, è venuto fuori che la dama, dopo il rifiuto di Paolo, è uscita a cena con Biagio. Lui sta uscendo anche con Maria, una donna molto più giovane di lui. La De Filippi ha quindi indagato più a fondo, sapendo che fino a poco tempo fa Gemma e Biagio erano semplicemente amici, essendo lei molto presa da Paolo. Ora però la dama si è detta interessata a Biagio, il quale sembra ricambiare, scegliendo proprio di ballare con lei.

Passiamo adesso ad il famoso triangolo amoroso…