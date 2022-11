Arriva un aereo dei fan per Antonella ed Edoardo con una frecciatina contro Charlie (VIDEO)

1 L’aereo per Antonella ed Edoardo che va contro Charlie

Oggi, nel primo pomeriggio, sopra la Casa del GF Vip sono volati alcuni aerei. Uno di questi era indirizzato ad Antonella Fiordelisi in sostegno alla sua relazione con Edoardo Donnamaria. Ma nel messaggio di amore era contenuta anche un’altra frase che andava contro un vippone ancora in gioco: Charlie Gnocchi.

A leggere per primo il cartellone portato dall’aereo è stato proprio Charlie e solo successivamente Antonella è arrivata di corsa in giardino seguita poi da Edoardo. Il cartello, non firmato, riportava la scritta: “AF ASCOLTA IL TUO CUORE & EDO NON CHARLIE”.

Antonella continuerà la storia con Edo per almeno 24 ore dopo l'aereo …

Pero …se domani ne passa uno con scritto che deve mettersi con Charlie … Ahía ahía ahía #GFvip pic.twitter.com/a2CFRjIemm — Mosa12345 (@narc_pat_cov) November 2, 2022

Antonella è rimasta molto felice di questo messaggio di supporto e ha ringraziato tutti coloro che hanno mandato l’aereo. Anche Edoardo si è mostrato felice. E Charlie invece? In realtà il vippone non si è scomposto e l’ha presa molto sul ridere. Infatti subito come battuta ha detto: “Non ti posso più parlare Antonella”.

Successivamente anche Luca Salatino ha commentato, sempre con una battuta. Si è riferito a Charlie dicendogli: “T’hanno dedicato proprio uno striscione negativo, pensa che infame che sei”. Qui sotto potete vedere i video del momento:

Come detto, oggi è passato sopra la casa del GF più di un aereo. Uno di questi era per George Ciupilan. Vediamo cosa riportava…