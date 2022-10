1 Edoardo e Antonella Fiordelisi in intimità

Edoardo Donnamaria si è finalmente dichiarato ad Antonella Fiordelisi in questi giorni e qui di seguito vi riportiamo ciò che le ha detto, abbracciandola e dandole dolci baci sulle guance:

Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo. Devi essere molto più convincente di così. Col ca**o proprio che ti mollo, guarda. Sai come ti mollo? Col ca**o. Col ca**o proprio. Sono disposto a fare un’altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il ca**o, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te… Certo, si potrebbe stare un po’ meglio ma vabbè. Anche così va bene. Da quando ho iniziato questo percorso, però, sto sempre male per qualcosa. Io te l’ho detto, da quando sto con te sto bene. Non che sto con te, nel senso che siamo fidanzati… Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, non ti preoccupare. Ma, insomma, da quando stiamo po’ insieme… Ecco, diciamo così.

In seguito si sono anche dati un bacio sulle labbra e adesso sembrano molto uniti. Tanto che in queste ore è diventato virale un video nel quale si mostrano in atteggiamenti piuttosto intimi. Non si capisce bene che cosa stia succedendo perché sono in giardino, fa freddo e sono protetti da una coperta. Il tutto si svolge lì sotto. Qui di seguito, perciò, nel filmato li vediamo mentre Antonella Fiordelisi gli porta il braccio verso di lei. Dopo qualche secondo si mettono a ridere, Edoardo tira fuori il braccio e si lecca il dito.

Tante le ipotesi che sono state fatte, alcune anche a luci rosse e vietate ai minori di 18 anni. Vedremo se questo video verrà analizzato in seguito. Vi aggiorneremo con altre notizie, in caso. Continuate a leggere…