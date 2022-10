1 La dichiarazione di Edoardo Donnamaria al GF Vip

Negli scorsi giorni al GF Vip abbiamo potuto sentire Antonella Fiordelisi confessare un interesse verso Edoardo Donnamaria. I due si sono avvicinati molto e in queste ultime ore a dichiararsi, in maniera più o meno esplicita, è stato proprio il volto di Forum. Nel video che potete vedere anche qui sotto, infatti, possiamo notare i due vipponi insieme sul divano che parlano e si abbracciano. Edoardo afferma:

Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo. Devi essere molto più convincente di così. Col ca**o proprio che ti mollo, guarda. Sai come ti mollo? Col ca**o. Col ca**o proprio. Sono disposto a fare un’altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il ca**o, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te… Certo, si potrebbe stare un po’ meglio ma vabbè. Anche così va bene.

Dopo questo discorso e una serie di bacini che Edoardo ha dato ad Antonella, quest’ultima concorrente del GF Vip afferma: “Da quando ho iniziato questo percorso, però, sto sempre male per qualcosa“. Edoardo ha risposto: “Ma stai sempre benissimo, ma che dici?“. E lei: “A tratti“. E Donnamaria fa un passo in più: “Io te l’ho detto, da quando sto con te sto bene. Non che sto con te, nel senso che siamo fidanzati… Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, non ti preoccupare. Ma, insomma, da quando stiamo po’ insieme… Ecco, diciamo così“.

Tanto non ti mollo

Lo sai come ti mollo? Col caxxo…

E guardate la faccia di lei quando lui lo dice..è solo tanto diffidente e delusa e ferita dalle parole di Sonia dagli applausi pilotati di uno studio e da quel che verrà #donnalisi pic.twitter.com/tyG77mM8cY — Lola G. ex palomba🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) October 7, 2022

Il video si interrompe in questo modo. A voi piacciono Edoardo e Antonella insieme? Li vedreste bene come coppia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo andiamo avanti con altre news sempre relative al Grande Fratello Vip. Continuate a leggere…