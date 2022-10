Gli autori del GF Vip rimproverano Antonella durante la diretta: il video che forse non hai visto

1 Il rimprovero ad Antonella Fiordelisi

Ieri sera c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 dove ne sono successe davvero tante. Poi, come di consueto, alla fine della puntata ci sono state le nomination che avvengono in varie modalità. Ma la regola è ovviamente quella di stare in silenzio una volta effettutate. A quanto pare Antonella Fiordelisi ha sgarrato e per questo motivo è stata ripresa, anche più volte.

A notarlo sono stati gli spettatori che seguono la diretta h24 e che proprio ieri, invece di guardare Canale 5, hanno guardato Mediaset Extra o le dirette sul sito ufficiale del reality. A tal proposito, hanno assistito al riprovero della vippona da parte degli autori e il video è stato pubblicato sui social. Ecco quindi cosa è successo:

Come si nota, Edoardo Donnamaria fa una domanda ad Antonella Fiordelisi riguardo le nomination. Ma pare più che voglia sapere chi sono le persone che può nominare. A quel punto lei cerca di rispondere, ma viene ripresa dagli autori del GF. E siccome lei risponde a loro, questi la riprendono di nuovo dicendole che deve stare zitta. E così lei non fiata più.

