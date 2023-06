NEWS

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Sembrava che la crisi tra i Donnalisi fosse rientrata definitivamente, specie dopo gli ultimi avvenimenti che li hanno visti più affiatati che mai. Ma nelle scorse ore un nuovo sfogo di Antonella Fiordelisi ha destato nuove preoccupazioni. Che è successo questa volta?

L’influencer su Twitter ha lamentato il fatto che il suo fidanzato Edoardo Donnamaria non voglia farsi vedere insieme a lei pubblicamente. Situazione che Antonella Fiordelisi pare non riuscire più a sostenere e per tale ragione ha sbottato.

Sulla sua pagina ufficiale di Twitter Antonella Fiordelisi ha scritto, ponendo una domanda ai suoi sostenitori: “Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie”.

Successivamente a chi le ha chiesto nuovamente i motivi per cui Edoardo Donnamaria non vuole farsi vedere con lei, Antonella Fiordelisi ha spiegato: “Perché non vuole farsi vedere ovviamente per privacy, sinceramente è giusto che voi lo sappiate”. Proprio su questo punto pare che ieri si sia verificato qualcosa di simile: “Se parlo è perché oggi ha fatto così. Sono arrivata da sola perché non si voleva far vedere con me. Sono troppo real per questo social”.

I tweet di Antonella Fiordelisi

Ma non è mancata anche una stoccata ad alcune amicizie di Edoardo Donnamaria da parte di Antonella Fiordelisi: “Oppure vecchi amici che chiamano appena litighiamo e lui non vuole più farsi vedere? Devo sopportare ancora tutto questo? No Grazie. […] Io iconica? In realtà dico la verità”.

Dopo questo sfogo da parte dell’ex vippona il web si è diviso. C’è chi a spada tratta ha preso le difese di Antonella Fiordelisi e chi ha supportato Edoardo Donnamaria. Ma non mancano coloro che hanno bacchettato l’ex vippona. Secondo questi ultimi dovrebbe lasciar perdere Twitter ed evitare di raccontare i propri fatti personali.

Cosa accadrà ora tra i Donnalisi?