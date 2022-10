Chi è Antonella Fiordelisi? Età, fidanzato e Instagram

Conosciamo tutto su Antonella Fiordelisi, dalla sua carriera, i programmi televisivi, la vita privata e i fidanzati, la biografia e come seguirla su Instagram.

Antonella Fiordelisi età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Antonella Fiordelisi partendo dalla sua biografia, quindi dov’è nata, chi è la sorella, quanti anni ha e quanto è alta. Nata a Salerno il 14 marzo 1998, ha 24 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua altezza è di 1,78 m e il suo peso è 61 kg. Grande amante dei tatuaggi, ne ha davvero molti sul corpo. Segnaliamo un serpente che le fa il giro intorno al braccio. E ancora un cuore sul polso destro, delle rondini sul polso opposto e una spada dietro la spalla.

Antonella vive a Salerno con i suoi genitori e ha una famiglia molto unita. Ha una sorella più grande con la quale però non ha mai vissuto e non ha un rapporto molto profondo, non conosciamo il suo nome. Le due, infatti, hanno in comune solo la mamma.

Dopo essersi diplomata, la Fiordelisi si è iscritta all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Nel 2019 si è laureata in Scienze Politiche.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Antonella Fioredelisi c’è veramente molto da raccontare. La sua relazione più famosa è stata quella con Francesco Chiofalo ufficializzata il 2 maggio 2019. Grandi frasi d’amore e dichiarazioni pubbliche reciproche sono durate i primi mesi e loro si sono sempre mostrati molto uniti. Poi ad agosto dello stesso anno scoppia un vero e proprio scandalo. Lei si è mostrata sui social, attrraverso Instagram stories, in lacrime dicendo di aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato. In pratica Chiofalo, negli stessi mesi in cui stava con lui, frequentava anche un’altra ragazza: Aurora Ciorbi.

Lui ha cercato in ogni modo di riconquistare Antonella mostrandosi in lacrime sui social, disperato e chiedendo perdono. Dopo tre mesi la Fiordelisi è tornata con lui e sono stati insieme due anni. Nel 2021, infatti, si sono lasciati ufficialmente con tanto di frecciatine sui social. Successivamente Antonella ha avito una breve relazione con Carlos Corona.

Accanto al nome di Antonella Fioredelisi troviamo anche quello del calciatore Gonzalo Higuain. Ci fu un mezzo scandalo con lei che rivelò che il calciatore le aveva scritto dei messaggi sui social complimentandosi per la sua bellezza. Ma aggiunse che lui le chiese poi delle foto del suo fondoschiena e così la Fiordelisi gli ha dato del malato. Successivamente si è scusata per le parole usate nei confronti di Gonzalo.

Oggi Antonella Fioredelisi è single.

Ha confessatlo di essersi rifatta il seno, una mastoplastica additiva, ma non abbiamo foto di prima di Antonella Fiordelisi. Ama molto gli animali, in particolare i cavalli. E ha un cagnolino bianco al quale è molto legata.

Dove seguire Antonella Fioredelisi: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Antonella Fiordelisi, parliamo dei social. Potete seguirla sul suo profilo Instagram che ha oltre 1,3 milioni di follower. Lei infatti lavora anche come influncer e modella.

Antonella ha inoltre un profilo Twitter molto aggiornato. Mentre non risulta alcuna pagina Facebook.

Carriera

Parliamo della carriera di Antonella Fioredelisi. Lei nasce come schermitrice praticando questo sport sin da giovanissima dimostrandosi una promessa della scherma. Oggi milita nella Nedo Nadi A2 e nella nazionale Italiana nella sezione Under 20 spada. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada.

La Fioredelisi lavora anche come modella e influencer. A tal proposito ha lavorato e lavora per molti brand di moda che l’hanno scelta come testimonial di diverse campagne pubblicitarie. Ha anche realizzato un servizio con Luciano Punzo, il più bello d’Italia nel 2017.

Temptation Island

Nel 2017 Antonella Fiordelisi ha deciso di partecipare a Temptation Island in veste di tentatrice. Si è trattato dell’edizione in cui, tra le coppie, c’erano Nicola Panico e Sara Affi Fella. E tra le tentatrici c’erano anche Elisa Scheffler e Mila Suarez.

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7

Parte lunedì 19 settembre il Grande Fratello Vip 7. Alla conduzione ancora una volta troviamo Alfonso Signorini, mentre come opinioniste c’è di nuovo Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Tanti sono i concorrenti, i famosi vipponi, e tra questi troviamo anche Antonella Fiordelisi.

Il percorso di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7

Antonella Fiordelisi inizia la sua avventura al GF Vip nella prima puntata del reality in onda il 19 settembre 2022.

1° e 2° settimana: Nei primi giorni nella casa ha instaurato un’amicizia con Sara e anche con Ginevra, si è raccontata e ha avuto una discussione con Sofia e Patrizia. Diverbio tra Antonella e Giaele in puntata, dove sono emersi alcuni retroscena sul loro rapporto. Sembrerebbe che le due si sentissero prima del programma e Sofia abbia chiesto all’influencer di dormire insieme.

La De Donà si è difesa, accusando però la Fiordelisi di averla pure chiamata e chiesto di creare dinamiche e finte liti. Antonella ha smentito. Sempre contro Giaele avrebbe un certo risentimento perché vicina a Edoardo, che sembra interessarle. I due si sono scambiati qualche carineria e hanno trascorso del tempo insieme.

Ha cercato di stare vicina a Marco, prima della sua uscita, ma non è servito abbastanza. Se l’è presa però con parte del gruppo e invitato tutti a chiedere scusa.

3° settimana: Qualche discussione si è verificata sul cibo e Antonella ha detto la sua. (IN AGGIORNAMENTO)

