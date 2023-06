NEWS

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

GF Vip 7

Edoardo Donnamaria risponde alle critiche

In questi giorni Edoardo Donnamaria ha avuto modo di esibirsi per la prima volta live con il suo brano “Il cielo stanotte”. La canzone, pubblicata dopo la fine del GF Vip e dedicata ad Antonella Fiordelisi, ha ricevuto ampio consenso tra i fan. Lo speaker l’ha proposta per la prima volta dal vivo in occasione del Pizza Village 2023 di Napoli, serate evento organizzate da RTL 102.5.

Sul web, però, non solo complimenti da parte dei supporter, ma anche diverse critiche. C’è chi si è limitato a esprimere un pensiero pacato, ma c’è anche chi ci è andato un po’ più pesante nei confronti di Edoardo Donnamaria. Insomma, nulla di nuovo rispetto a quanto si legge quotidianamente sui social network.

Tra i tanti commenti di disappunto leggiamo: “Dopo aver visto questa roba posso dire che questo paese ha toccato il fondo“. O ancora “Sono in imbarazzo per lui, svogliato, stonato, ma poi che l’ha vestito?”. Ma questi sono solo alcuni. Come avrà reagito Edoardo Donnamaria davanti agli attacchi degli utenti delle varie piattaforme social?

L’ex gieffino, a modo suo, ha deciso di rispondere alle lamentele sorte sul web e l’ha fatto con un tweet. Nelle scorse ore Edoardo Donnamaria si è palesato su Twitter e ha scritto quanto segue:

“A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i Donnalisi. In particolare per il supporto della prima sera. Vedervi lì con me uniti, con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai… Comunque vada”.

Il tweet di Edoardo Donnamaria

I fan a suo seguito hanno commentato con messaggi di supporto nei suoi confronti, spazzando così via le constatazioni negative lette nelle scorse ore. Edoardo Donnamaria, al di là di tutto, si dice grato per l’affetto ricevuto fino a oggi da parte di chi lo segue.