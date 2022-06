1 Antonino Spinalbese insieme a Giulia Tordini?

Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez, fa parlare di nuovo di sé. Questa volta non per il Grande Fratello Vip 7 ma per la sua vita sentimentale. Come riporta anche Fanpage non molto tempo fa era stato avvistato dal settimanale Chi mentre si scambiava effusioni con la modella brasiliana Helena Prestes. Adesso, però, pare che il flirt sia finito e si sia avvicinato a un’altra ragazza. Stiamo parlando di Giulia Tordini, fondatrice e direttrice creativa del brand di gioielli “Leda Madera“.

Ma che cosa fa pensare ai fan che ci sia una frequentazione in corso tra i due? Nello specifico alcune foto pubblicate da Antononi che avrebbero al loro interno una serie di indizi. Tra questi una collana raffigurante la rosa dei venti. Si tratterebbe della stessa che indosserebbe Giulia nelle sue Stories. In più i suoi tatuaggi sarebbero riconducibili alla ragazza che si trovava in compagnia di Spinalbese. Si tratta solo di una coincidenza? Potrebbe essere, ma non lo sappiamo con certezza.

Inoltre agli indizi si aggiunge la foto di una mano pubblicata da Antonino Spinalbese. Qui vediamo un braccio femminile con un gioiello firmato Leda Madera e indossato dalla Tordini in un altro suo scatto. Ma chi è Giulia Tordini? Si tratta della sorella di Giorgia Tordini, creatrice insieme a Gilda Ambrosio (ex di Stefano De Martino) del brand “The Attico“. Vedremo nel prossimo futuro se i due confermeranno o smentiranno le notizie che li stanno mandando al centro del gossip in queste ore. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Intanto, in merito al futuro lavorativo di Antonino, non sappiamo ancora se farà parte del cast del GF Vip 7. Anche se lui stesso ha riferito di essere stato contattato dalla produzione. In più, anche se Belen sembrerebbe aver smentito in qualche modo, sono circolati dei rumor riguardo a cosa la showgirl avrebbe detto all’ex in caso di una sua partecipazione al reality. Continuate a leggere…