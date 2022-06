1 La replica di Belen Rodriguez

In queste ultime settimane si è parlato tanto di Belen Rodriguez in merito a tanti rumor che sono iniziati a circolare. Alcuni riguardanti la sfera privata e altri ancora quella lavorativa. Partiamo proprio da quest’ultima. Stando alle indiscrezioni di Dagospia, infatti, la showgirl sarebbe stata contattata da Discovery per un nuovo programma. Questo ha portato il pubblico a pensare che potrebbe abbandonare Tu si que vales:

Molto più di una voce, lontani però dalle certezze. Il colpo a sorpresa del gruppo Discovery per la prossima stagione avrebbe un nome e cognome: Belen Rodriguez. A Milano gira voce che l’emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l’esistenza di una trattativa e un progetto sul tavolo top secret. Attenzione! Nessun passaggio in esclusiva e nessun addio a Mediaset.

In relazione alla vita privata, invece c’è già qualcuno che è convinto che tra lei e Stefano De Martino, da poco tornati insieme, ci sia una crisi in corso: “Dopo le stories mostrate con De Martino mattatore in console; sul profilo Instagram di Belen la showgirl argentina ha pubblicato questa canzone di Jovanotti con delle parole sibilline ‘buonanotte con delle verità…’. Un messaggio criptico che sa di crisi?“. Queste voci, però, sono state smentite e pare stiano ancora insieme felicemente.

Di Belen Rodriguez, poi, si è parlato anche per via di Antonino Spinalbese, il quale sarebbe stato contattato dalla produzione del GF Vip. Secondo le indiscrezioni la conduttrice, però, non ne sarebbe stata contenta. Ed ecco, oggi, arrivare una enigmatica e ipotetica risposta da parte sue su tutto quello che si è detto ultimamente. Su Instagram, infatti, ha pubblicato un selfie e nella descrizione leggiamo: “Blablabla, blablabla e ancora blablabla” con un emoticon che vomita.

Ma che cosa avrebbe detto per quanto riguarda Antonino Spinalbese, sempre secondo i rumor? Andiamo a vederlo…