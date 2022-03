In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen infatti ha pubblicato un lungo video sui social, durante il quale ha parlato della sua nuova vita, della relazione con la Rodriguez e della scoperta di una grave malattia autoimmune. Queste il suo forte racconto:

“Due anni fa credevo di aver raggiunto l’alba di una vita felice, ma non era così. […] Erano bastate due novità, un nuovo lavoro e un nuovo amore, per stravolgere la mia esistenza dall’oggi al domani. L’amore ti cambia già di per sé, ma quando nel frattempo diventi un personaggio famoso è diverso. È come venire catapultati in un mondo parallelo, è come un buco nero che divora tutto ciò che lo circonda perché la vita non è più solo tua, ma è anche l’intrattenimento degli altri. I tuoi problemi di cuore non sono più solo chiacchiere tra amici, ma titoli di quotidiani e riviste. Ma l’amore è forte e ha reso normale anche per me una vita sotto i riflettori. Anzi, quella nuova vita felice non finiva di stupirmi.