Aras riceve la sorpresa della sua fidanzata e annuncia il matrimonio tra meno di un anno

Debora Parigi | 6 Giugno 2024

isola dei famosi 2024

Emozionante sorpresa per Aras che ha riabbracciato la fidanzata. Ma non solo, ha annunciato il matrimonio tra meno di un anno

Una bellissima sorpresa per Aras durante la Finale dell’Isola dei famosi 2024. Dopo aver superato una prova ha infatti abbracciato la fidanzata che non vedeva da mesi. Ma non solo, incitato da Vladimir Luxuria, ha anche rivelato che arriverà presto il matrimonio.

Aras annuncia il matrimonio con la fidanzata

Durante a Finale dell’Isola dei famosi 2024 per i naufraghi ci sono state varie sorprese da parte dei famigliari e persone care. Per quanto riguarda Aras, riuscito a superare il televoto aperto domenica contro Edoardo Franco, verso la fine della puntata ha dovuto superare una prova. Ma questa prova nascondeva una sorpresa.

Al naufrago è stato chiesto di nuotare per 500 metri per raggiungere un isolotto. Se avesse superato la prova, avrebbe ricevuto un bonus per l’eventuale finalissa. Per superare la prova doveva raggiungere l’isolotto in 5 minuti. L’attore turco è riuscito nell’impresa e quindi ha ricevuto il bonus.

Ma non finisce qui perché il vero premio era una sorpresa davvero importante per Aras. Infatti gli è stato chiesto di aprire un baule e lì ha trovato al sua fidanzata. Avevamo già conosciuto la ragazza, poiché l’avevamo vista a Verissimo insieme a lui. L’attore si è emozionato quando l’ha vista, l’ha abbracciata e baciata.

Oltre a questo è avvenuta anche una rivelazione nella Finale dell’Isola dei famosi. Molto curiosa, Vladimir Luxuria ha chiesto ad Aras se avesse intenzione di sposare la sua fidanzata. Lui all’inizio ha esitato a rispondere, quasi come se volesse tenere la notizia per sé. Poi ha detto in italiano che ci sarà il matrimonio tra meno di un anno prendendosi un grande applauso.