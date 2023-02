Astro Novella di Joss: Shakira guerriera dello Zodiaco

Spettacolo

Redazione | 1 Febbraio 2023

La carta astrale di Shakira, che si scopre bisognosa di vivere in coppia, fumantina e in procinto di grandi cambiamenti…

Shakira e la rottura da Piqué

Shakira nasce sotto il segno dell’Acquario con ascendente Ariete. La presenza del Sole nell’unidicesimo campo di domificazione denota l’assoluta necessità per lei di essere in coppia. Solo così pare sentirsi completa e appagata. Fatto assai insolito per un’artista di quel calibro, la cui arte è essenza stessa del completamento.

Negli ultimi tempi la cantante è divenuta ancor più celebre per aver spiattellato al mondo il tradimento del suo ex compagno Piqué, con una donna molto più giovane di lei.

L’astrologia mette in luce, con la presenza di Saturno transitante proprio sul suo Sole e nel campo delle relazioni, la necessità karmica di una conclusione di questo legame, che molto probabilmente l’ha tenuta intrappolata e non soddisfatta negli ultimi due anni.

Anche l’ascendente Ariete, ad oggi attivato dal transito di Giove, sottolinea nuovamente la sua intima necessità di voltare pagina e di ricominciare attraverso il nuovo. Una nuova sensazione di libertà, nuove collaborazioni, nuovi incontri, nuove frequentazioni.

Frequentazioni che non tarderanno ad arrivare per la presenza in Ariete del pianeta Venere, energia dell’amore.

Shakira vedrà già entro maggio l’arrivo di un nuovo amore che l’appagherà sessualmente ed emotivamente.

Talentuosa e fumantina

Molto fortunata per l’espressione canora e artistica, sostenuta pienamente dalla presenza di Giove in Toro (segno dei cantanti e dei musicisti), che nel secondo campo solare al trigono perfetto di Marte congiunto a Mercurio ne definiscono il talento e la capacità innata di fare denaro attraverso la propria musica.

Non le manca il temperamento fumantino, che spesso e volentieri usa con chi le sta accanto. (Mercurio congiunto a Marte in Capricorno al decimo campo evidenzia come sia poco incline al compromesso, specie nell’ambito lavorativo).

L’angelica Shakira non ha un carattere facile, ed è spesso trasportata dall’istinto e dalla passione latino-americana. Caratteristiche non certo facilmente assoggettabili al personaggio proposto dai media…

L’astrologia, l’antica scienza dei caldei, non sbaglia e svela caratteristiche nascoste che per ruolo imposto dai media non vengono mostrate.

La Luna in Cancro al quarto campo solare e trigona alla Venere evidenzia la sua ipersensibilità e la sua bellezza fisica. La Luna nel suo segno maestro acuisce la notorietà e porta Shakira a vivere sin dagli albori la folla come stimolo al proseguimento della sua professione.

Un radicale cambiamento all’orizzonte

Anche la presenza di Saturno nel quinto campo in Leone all’opposizione solare acquariana mette in luce come la separazione con Piqué sia difficile da digerire.

Fortuna vuole che Plutone dal settimo campo in concorso al passaggio di Urano al secondo la condurranno velocemente a vivere esperienze professionali e successi toccasana per rialzarsi dalle pene del cuore.

Didascalica la lettura di Nettuno in Sagittario al nono campo (oggi alla quadratura del transito in Pesci) che fa di lei una creativa, originale e sempre al passo coi tempi.

La seconda parte del 2023 la vedrà protagonista di tanti concerti: molto denaro e visibilità.

Piccola nota sul futuro: Saturno, ingressando al dodicesimo campo solare, la condurrà nei prossimi due anni a un cambio radicale del proprio stile. Forse una nuova sorprendente Shakira è alle porte.

Buon compleanno Shakira!

a cura di Joss Procino