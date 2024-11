Atuna è un’artista indonesiana che, da molti anni, ha trovato casa e ispirazione in Italia, precisamente sull’isola di Ischia.

L’amore per il nostro Paese ha dato una svolta decisiva alla sua carriera, che ha visto i suoi primi passi come cantante per poi abbracciare il mondo del cinema.

A giugno 2024 ha lanciato Treno, un singolo che racconta il suo percorso da viaggiatrice e le sfide affrontate per emergere nella musica. Un brano dal sound moderno arricchito da un’anima anni ’80: sax, sintetizzatori e una vocalità calda e avvolgente, tratti distintivi di Atuna sin dagli esordi.

Per l’estate, ad agosto, è arrivato Quando balliamo, un pezzo allegro e spensierato, perfetto per le atmosfere estive.

A settembre ha lanciato Sexy Lady, seguito da Pam Pam in ottobre, tutti disponibili sui principali digital store.

I momenti migliori della carriera di Atuna

Tra i momenti più importanti della sua carriera spicca l’apertura del concerto dei Nomadi a Novellara a febbraio 2024, per l’evento Nomadi Incontro. Qui ha presentato A Bali, un brano che omaggia le sue radici.

A completare il suo curriculum, le sue performance l’hanno portata su palchi internazionali e nazionali: X Factor Italia e MSC X Factor, le audizioni a Fort Lauderdale per Caribbean Cruises, il Festival Tour Music Italia, la finale del Festival Nilla Pizzi al Casinò di Sanremo e tanti altri.

In televisione è apparsa in programmi come Pop Live, Best Talent su Canale Italia e in festival dedicati a grandi icone, da Raffaella Carrà a Lucio Dalla.

Nel 2023 ha trionfato nella categoria senior del WAPA a Dubai e, come attrice, ha recitato in otto film, tra cui Gomorra, Mare fuori e Credere.

Non mancano esperienze a livello internazionale: nel 2017 ha partecipato a Guess My Age con Enrico Papi e Got Talent UK, mentre nel 2019 è stata in audizione per The Voice a Los Angeles.

Con il suo carisma e un percorso così ricco, Atuna ha tutte le carte in regola per portare avanti le sue passioni per la musica e la recitazione, conquistando sempre nuovi orizzonti.