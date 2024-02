Ayle viene riammesso ad Amici ma i compagni lo criticano: “Sei stato un cog**ne” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2024

Amici 23

Nel daytime di questo pomeriggio abbiamo potuto vedere il ritorno di Ayle ad Amici 23 per volere di Anna Pettinelli. Poi l’allievo ha avuto un confronto con gli altri studenti.

Ayle torna ad Amici 23

Questo pomeriggio abbiamo potuto finalmente assistere alla decisione di Anna Pettinelli in merito al ritorno di Ayle. Nonostante la contrarietà dei suoi colleghi, fatta eccezione per Lorella Cuccarini, la professoressa ha scelto di farlo rientrare nella scuola. A questo punto ha deciso di incontrarlo per farsi spiegare perché ha lasciato la scuola:

“Ti ho ascoltata solo quando me ne sono andato. Ho iniziato a riflettere che sono come dici te, cioè che non posso arrivare a tutti. Molte persone mi apprezzano e non sono un cog**one. Ho pensato che fosse la cosa più stupida che potessi fare.

Non volevo perdere questo treno. Se riesco ad arrivare alla fine, allora lì avrò vinto. Potrò cambiare arrivando solo fino in fondo. Ho fatto la str**zata. Ho sempre paura di ammettere che ci tengo, ma voglio stare qui.

La prof Pettinelli ha deciso di riammettere Ayle nella scuola di #Amici23 e subito dopo… pic.twitter.com/ybE5hhQlEK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 14, 2024

Anna Pettinelli ha chiarito che dargli la maglia è una grandissima scommessa per lei, ma se la deluderà di nuovo sarà fuori per sempre. Ha spiegato che non saranno ammesse assenze alle lezioni o sveglie in ritardo. Se non vedrà un reale cambiamento non andrà al Serale:

“Sono molto seria, questa è l’ultima chance. Devi lavorare il doppio di quello che hai lavorato fino ad adesso. Chiederò i report sulla tua giornata. Alla prima cosa sei fuori. Sei la mia scommessa e io non amo perdere”.

Successivamente Ayle è tornato in casetta e ha avuto un confronto con gli altri studenti…

Il confronto con gli altri allievi

Una volta tornato nella casetta Ayle ha scoperto che gli unici a votare per un suo eventuale ritorno sono stati Lucia e Malia. A prendere la parola però è stao Holden, il quale ha parlato di una “situazione grave” e gli ha chiesto perché fosse voluto tornare nel talent.

Il giovane cantante ha raccontato il suo punto di vista e poi a intervenire è stato Malia, che ha usato parole molto dure ma secondo lui necessarie:

“Credo tu sia un cog**one. Hai mancato di rispetto a noi e al programma. Hai scelto di andartene non so quante volte e l’hai fatto in funzione della classifica. Io mi sono schierato dalla tua parte perché fuori ti saresti buttato giù e non ti saresti più rialzato.

Se ti aspetti che tutti ti guarderanno come prima non sarà così. Sei stato graziato perché avevi buttato l’occasione nel ce**o. Fai vedere che io e Lucia non ci sbagliamo e che forse c’è un altro Ayle”.

Ayle dopo essere tornato in casetta si confronta con i suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/tDBuck72yA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 14, 2024

Anche Sarah ha parlato affermando di essersi detta contraria al suo ritorno in entrambe le votazioni perché non le sembrava giusto. Il cantante, alla fine, ha chiesto ancora una volta scusa e di sperare che in cuor loro possano trovare la forza di perdonarlo: “Mi dispiace per tutto“. Vedremo come se la caverà nelle prossime settimane.