Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2024

Amici 23

Nel daytime di Amici 23 agli allievi è stato chiesto di votare per il ritorno di Ayle. Poi Maria De Filippi ha chiesto anche l’opinione di tutti i professori nonostante la decisione finale spetti ad Anna Pettinelli. Ecco cos’è successo e le liti tra gli insegnanti.

Gli allievi votano per il ritorno di Ayle

Questo pomeriggio, nel corso del daytime, si è tornati a parlare del possibile ritorno di Ayle ad Amici 23. Lo studente ha deciso di lasciare la scuola di Canale 5 perché ha pensato di non potercela fare, ma nella notte ha chiamato la redazione per potere rientrare.

Il giorno dopo Maria De Filippi ha chiesto l’opinione in forma anonima degli altri concorrenti: undici di loro si sono detti favorevoli al suo ingresso, mentre in sei hanno detto di no. Poi è stato il turno dei pensieri dei singoli professori, nonostante la decisione finale spetta ad Anna Pettinelli.

I professori sono stati convocati in studio per confrontarsi sulla richiesta di Ayle di poter rientrare nella scuola di #Amici23 pic.twitter.com/eqRMScnTx3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 13, 2024

Prima di tutto Alessandra Celentano ha affermato di ritenere che l’atteggiamento di Ayle non sia per nulla costruttivo e la vede come una mancanza di rispetto “per la fortuna che hanno i ragazzi di stare in questo contesto” Di conseguenza si è detta contraria. Anche Raimondo ed Emanuel Lo si sono trovati d’accordo:

“Per me no perché andremmo a creare un precedente complicato da gestire. Il ragazzo deve cadere per rialzarsi in futuro, ha talento. I ragazzi sono serviti e riveriti, è inconcepibile”.

Lo scontro tra i professori

Lorella Cuccarini, in quel momento assente, ha scritto che darebbe una seconda opportunità al concorrente di Amici 23. Alla fine è stato il turno di Rudy Zerbi, il quale ha esclamato:

“La sua la vedo una difficoltà furbetta, quando si vede in fondo alla classifica. Ogni mestiere ha una disciplina e vanno seguite sempre. A quattro puntate dal Serale io immagino che Anna gli darebbe la maglia del Serale, giusto? In questo caso sei finta”.

Anna Pettinelli, l’insegnante di Ayle ad Amici 23, vuole aiutarlo e sembra incline ad accettare la sua richiesta: “Sono stata male per lui e tutti noi possiamo aiutarlo“. Da qui è scoppiata una discussione con tra la Pettinelli e gli altri, in particolare con Rudy Zerbi. “Non mi rompere le pa*le“, è sbottata la maestra.

I ragazzi in casetta hanno poi hanno chiesto di rivotare e il loro parere si è ribaltato: 2 sono stati i sì e gli altri hanno cambiato idea. Tuttavia la decisione non è ancora stata rivelata e forse scopriremo la verità solo nella puntata del daytime di domani pomeriggio.

Siete curiosi di scoprire che cosa accadrà? Continuate a seguirci per tutte le news del caso.