Solo pochi mesi fa su Italia 1 ha debuttato la prima edizione di Back to School, con la conduzione di Nicola Savino. Il programma, andato in onda per diverse settimane, ha ottenuto un ottimo successo, al punto che i vertici Mediaset hanno deciso di confermare la seconda stagione. Le nuove puntate della trasmissione dunque arriveranno in autunno, e di certo non mancheranno tanti colpi di scena. Il primo riguarda proprio la conduzione. Come è stato annunciato qualche giorno fa infatti Savino lascia Mediaset per approdare su Tv8 con un nuovo format. Al suo posto ci sarà dunque Federica Panicucci, che oltre a presentare Mattino Cinque, torna in prima serata con questo divertente reality.

In queste ore nel mentre sono emerse anche le prime indiscrezioni circa il cast della nuova edizione di Back to School. Stando a quanto svela TvBlog, che fa i nomi dei primi presunti concorrenti, a partecipare al programma dovrebbero esserci anche due ex Vippone del GF Vip 6. Di chi parliamo? Di Soleil Sorge e di Valeria Marini! Questo quanto si legge in merito:

“Chi saranno i vip che torneranno sui banchi di scuola in una sorta di viaggio all’indietro nel tempo? Circolano già alcuni nomi che siamo in grado di anticiparvi per un gruppo totale di una ventina di celebrità che torneranno alunni. Partiamo da un volto straniero ma ormai molto noto al pubblico televisivo nostrano Natasha Stefanenko. […] Poi direttamente dal Grande fratello vip 6 e dalla Pupa e il secchione Soleil Sorge, ma certamente il ruolo di primadonna fra le celebrità che animeranno la seconda serie di Back to school se lo prenderà Valeria Marini. Ancora, si pesca nel mondo del cinema coinvolgendo in questo programma l’attore e regista, figlio d’arte Ricky Tognazzi. Il mondo della musica sarà rappresentato -fra gli altri- da Ivan Cattaneo”.

Non resta che attendere dunque il ritorno di Back to School su Italia 1 e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo a Federica Panicucci. In questi giorni intanto Nicola Savino ha parlato del suo arrivo su Tv8. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.