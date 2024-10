In viaggio per il mondo nell’ottava puntata di Bake Off Italia 12 di cui vediamo le anticipazioni con il migliore e l’eliminato

Arrivano le anticipazioni dell’ottava puntata di Bake Off Italia 12 che ci portano in viaggio per il mondo. Ma le ricette estere anche rivisitate porteranno problemi tra gli aspiranti pasticceri e non mancheranno i colpi di scena.

Le anticipazioni dell’ottava puntata di Bake Off Italia 12

Bake Off Italia 12 continua la messa in onda e arriviamo alle anticipazioni dell’ottava puntata. Cosa accadrà? Vi diciamo subito che il tema sarà il viaggio. Per ogni prova, infatti, gli aspiranti pasticceri andranno alla scoperta di un continente diverso.

Ecco che nella prima prova, quella creativa, i concorrenti voleranno in Messico. Quindi dovranno realizzare dei tacos ma ovviamente dolci e dovranno essere 10. Ognuno li potrà rivisitare come preferisce.

Passiamo alla seconda prova, quella tecnica, che farà volare i concorrenti fino in Giappone. Quindi dovranno realizzare la Cotton Cake. Giulia, avendo il grembiule blu, avrà il vantaggio di vedere la torta originale. Dopo la visione e l’assaggio, questa sarà la classifica:

Giulia Liza Helen Alfonso Claudio Jessica Francesco Federica Domenica

Concludiamo le anticipazioni dell’ottava puntata di Bake Off Italia 12 con la terza prova, quella a sorpresa. E gli aspiranti pasticceri andranno in Francia preparando le madeleine. Dovranno costruire una torre di 30 cm con le madeleine. E dovranno prestare attenzione alle decorazioni.

Alla fine di queste tre prove la migliore della puntata risulterà essere Helen che si aggiudicherà il grembiule blu. Rischieranno l’eliminazione Jessica, Domenica e Alfonso. Tra loro l’eliminata sarà Jessica.

Quando va in onda l’ottava puntata

Dopo avervi raccontanto le anticipazioni vediamo adesso quando va in onda l’ottava puntata di Bake Off Italia 12. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 ottobre alle ore 21.30 su Real Time.

La puntata può essere rivista in maniera totalmente gratuita sia su Real Time con varie repliche che in streaming sul sito di Discovery Plus a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

Per i curiosi che vogliono vedere ogni settimana una nuova puntata in esclusiva, c’è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a Discovery Plus. E vedere ogni venerdì un episodio nuovo una settimana prima della messa in onda su Real Time.